في «الشارقة القرائي للطفل 14».. حكايات من 11 دولة يرويها 22 كاتباً

الشارقة (الاتحاد)

تفتح فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الباب أمام الأجيال الجديدة والقراء والمهتمين بأدب الطفل، للقاء 22 كاتباً ومؤلفاً متخصصاً في قصص الأطفال وروايات الناشئة، يشاركون من 11 دولة، حيث يقدم المهرجان الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «عقول تتشكّل» خلال الفترة من 3 إلى 14 مايو المقبل في «مركز إكسبو الشارقة»، برنامجاً متكاملاً من الورش، والجلسات الحوارية، والفعاليات الإبداعية.

وتضم أجندة المهرجان نخبة من أبرز الأسماء منها، الكاتب الأميركي روس ويلفورد، وهو صحفي سابق وكاتب ومنتج تلفزيوني، نال جوائز دولية.

والكاتبة الأميركية ياسمين وارجا، التي حصلت على جائزة الروائي الأكثر مبيعاً بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى جانب جوائز عدة عن روايتها «Other Words For Home»، بما في ذلك جائزتا «جون نيوبري»، و«شارلوت هوك».

كما يستضيف المهرجان الكاتبة الهندية خيرونيسا، مؤلفة السلسلة الكوميدية الشهيرة «Butterfingers» (باترفينغرز). وشارون كاميرون، الروائية الكندية الأكثر مبيعاً بحسب صحيفة «نيويورك تايمز». والكاتبة الأميركية تشيري جيه. ماينرز، مؤلفة كتاب «Learn to Get Along» الذي يركز على تعزيز المهارات الاجتماعية والحياتية للأطفال.

وتشارك في المهرجان أيضاً فرانشيسكا مينديز، الدبلوماسية والمؤلفة المكسيكية، التي تعرض تجربتها في تأليف كتاب «لماذا لا يريد فرناندو أن يكبر؟»، الذي يحفز الأهالي على مواجهة الصور النمطية لطيف التوحد والتعامل مع الطفل المصاب به بإيجابية، اعتماداً على قيم الحب والتفهم.

ويشهد المهرجان أيضاً مشاركة كل من إيلي روبنسون، مؤلفة الكتب والسبّاحة البريطانية الحاصلة على ميداليات عدة. وشيكو نغورو، الكاتبة وصانعة المحتوى الكينية، حيث ستأخذان القُرّاء في رحلة إلى عالم الغموض والأساطير الأفريقية من خلال كتابيهما «Gold Medal Mysteries: Thief on the Track»، و«Mwikali and the Forbidden Mask»، المستوحى من حب الكاتبة الكينية لأساطير شرق أفريقيا.

كما يشارك روس ماكينزي، مؤلف روايات الأطفال الأسكتلندي والحائز جوائز عدة، أطفال المهرجان شغفه برواية القصص، بينما يقدّم فابريس جومون، المستشار التعليمي والمؤلف الفرنسي الحائز جوائز، رؤى قيّمة حول ثنائية اللغة والتعليم والتعليم العالي والعمل الإنساني والخيري.

ويستضيف المهرجان ياميني مثنى، مؤلفة كتب الأطفال وخبيرة اليوغا الهندية، وصاحبة كتاب «قوة اليوغا»، الذي يشجع الأطفال على جعل ممارسة اليوغا جزءاً من روتينهم اليومي لتعزيز صحتهم البدنية وقدراتهم العقلية، إلى جانب تيموثي نابمان من المملكة المتحدة، مؤلف روايات الأطفال الأكثر مبيعاً عالمياً، الذي ألّف نحو 70 كتاباً.

ويلتقي جمهور المهرجان مع كل من المؤلفة والناشطة الهندية في الأعمال الخيرية سودها مورتي، صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً، والحائزة جوائز عالمية، وهي مؤلفة كتاب «سحر القصة المفقودة»، وفاتسالا سبيرلنغ، الكاتبة الأميركية من أصول هندية، صاحبة الكثير من المؤلفات في أدب الأطفال والصحة.

ومن الأسماء المميزة التي تشارك أيضاً آني أوزوالد من الولايات المتحدة، والتي تشغل حالياً منصب نائبة رئيس قسم الكتب والصوتيات في شركة «فرانكلين كوفي»، بينما عملت سابقاً مديرة المشاريع للعديد من كتب المساعدة الذاتية الأكثر مبيعاً.

وتضم قائمة المشاركين في المهرجان كذلك الزوجين آدان خيمينيز وفيليشيا لو-خيمينيز من سنغافورة، مؤلفي «شارلوك سام»، السلسلة الأكثر مبيعاً عالمياً، ووالي أوكيديران، الكاتب النيجيري الحائز جوائز عدة، بالإضافة إلى ليلي لاموت من الولايات المتحدة، وبارو أناند من الهند، وشو كوزكي من اليابان، مؤلفي الكتب الخيالية للأطفال الأكثر مبيعاً عالمياً.