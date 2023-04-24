عبد الرحيم وهابي: «أنساق التخييل» خطوة لرؤية نقدية عربية موحدة

محمد نجيم (الرباط)

بنى الناقد والأكاديمي المغربي الدكتور عبدالرحيم وهابي، كتابه «أنساق التخييل في الشعر العربي المعاصر»، الفائز بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، الدورة الثانية 2023، على مَفْهُومَين أساسيين هما: النسق والتخييل، وحاول من خلالهما وضع الدراسات الشعرية المعاصرة في ميزان النقد، وقد تطلب هذا تقسيم الكتاب إلى مدخل نظري وفصلين، قارب في المدخل النظري مفهوم التخييل كما تبلور في شعرية أرسطو وعند البلاغيين العرب والفلاسفة المسلمين، والشعريات الحديثة، في تفاعل مع مفهوم النسق، الذي ظل تطبيقه محدوداً في البلاغة العربية، بالنظر إلى طبيعة القصيدة الغنائية العربية القائمة على تعدد الأغراض، وذلك قبل أن تتطور الدراسات النسقية في اللسانيات والشعريات الغربية الحديثة، والدراسات المعرفية. أما الفصل الثاني فجاء متعلقا بنقد النقد، ووقف فيه وهابي عند مقاربة النقاد للشعر العربي المعاصر، في ضوء مفهوم التخييل وعناصره (الإيقاع، والصورة، والتراكيب اللغوية)، مشيراً إلى التفاوت في تناول النقاد للتجارب الشعرية المعاصرة مقاربة نسقية، حيث يغيب هذا المفهوم في كثير من هذه الدراسات، وخاصة تلك التي تجنح إلى النقد الموضوعاتي. أما الفصل الثالث، فجاء بحثاً عن نظرية الشعر كما عكسها الشعر العربي المعاصر ذاته، من خلال علمين من أبرز أعلامه، هما أدونيس، ومحمود درويش، وانطلق فيه وهابي من فرضية أن الشعراء استكملوا ذلك الجانب الذي أهمله النقاد، وقصد تأسيس أنطولوجيا للشعر.

وقال وهابي لـ«الاتحاد»: إن أفق هذه الدراسة تطوير البحث في أنساق الشعر العربي المعاصر، بحث تنبني فيه الأنساق على استقصاء تجارب عربية متنوعة، تنطلق من المنجز النقدي، وتتجاوزه.

وحول المشهد الثقافي في الإمارات، قال الوهابي: في دولة الإمارات نموذج متطور للعمل الثقافي في المنطقة، فهناك هندسة ثقافية محكمة مندمجة في التنمية وفي تطوير المجتمع الإنساني، ويدل على ذلك تعدد مجالات الجوائز التي تقدمها مختلف مؤسسات الدولة، والتي تهم، مجالات: القرآن الكريم، واللغة العربية، والتأليف المسرحي، والرواية، والفنون، والصورة، والتربية، والترجمة، والتنمية وغيرها، مؤكداً أن كل هذا كان له أثر كبير في إثراء مصادر نهضة علمية وفكرية حقيقية في المنطقة في العقود الأخيرة، تعضدها المجلات الأدبية والعلمية الوازنة التي تواكب هذه النهضة المعرفية وتساهم في تشييدها.

وفي هذا السياق نوه الوهابي بما تقدمه حكومة الشارقة من إسهامات في تطوير الفكر العربي، تجسدها مختلف التظاهرات التي تقيمها وفق برنامج ثقافي محكم، معتبراً مهرجان الشعر العربي من أهم منجزاته الرائدة في المنطقة.

وعن شعور الناقد والأكاديمي المغربي الدكتور عبد الرحيم وهابي، لدى إعلامه بكونه ضمن الفائزين الثلاثة بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، الدورة الثانية 2023، قال: «شعرت بالفخر والاعتزاز الذي يشعر به كل باحث، ينال جائزة تتعلق بنقد الشعر، ولاسيما أن الشعر يعد الجنس الأدبي الأقوى الحامل للهوية العربية ولثقافتها على امتداد التاريخ العربي والإسلامي».