«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تختتم مشاركتها في «لندن للكتاب»

دبي (وام)

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب، الذي أُقيم خلال الفترة من 18 حتى 20 أبريل الحالي، وضمت أجندة المؤسسة العديد من الأنشطة التي سلطت من خلالها الضوء على مشاريعها المعرفية ومبادراتها على المستوى العالمي. وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن معرض لندن الدولي للكتاب شكل فرصة مهمة للتواصل مع الشركاء والمهتمين بمجالات العلم والثقافة والمعرفة على المستوى العالمي، كما أتاح للمؤسسة فرصة مميزة لتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال صناعة المعرفة، وأسهم في توسيع دائرة الشراكات والعلاقات التي تربط المؤسسة بأهم أقطاب صناعة المعرفة حول العالم. وأكد أهمية الحضور والمشاركة في المعارض والملتقيات الدولية التي تتيح الفرصة لتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات مع أقطاب صناعة الثقافة والمعرفة، ومواكبة أحدث الاتجاهات المعرفية، وتسليط الضوء على الإسهامات المهمة التي تقوم بها المؤسَّسة في تعزيز المعرفة في دولة الإمارات وخارجها.

وشملت فعاليات اليوم الأخير من مشاركة المؤسسة في المعرض عدداً من الفعاليات والأنشطة والجلسات الحوارية، حيث زار منصور عبدالله بالهول الفلاسي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، منصة المؤسسة في المعرض، بالإضافة إلى وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات اطلع على مبادرات وبرامج ومشاريع المؤسسة.