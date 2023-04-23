«الموزعين الدولي» يجمع 383 خبيراً من 69 دولة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن تنظيم الدورة الثانية من «مؤتمر الموزعين الدولي» في «مركز إكسبو الشارقة» خلال يومي 1 و2 مايو القادم، حيث من المنتظر أن يجمع 383 موزعاً للكتب، منهم 160 من 17 دولة عربية و223 من 52 دولة أجنبية، ضمن برنامج متكامل، بهدف توفير فرص جديدة للناشرين لاستكشاف آليات توزيع وتسويق جديدة. ويستضيف المؤتمر، الذي يُقام بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة عشرة من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، 18 ورشة عمل وحلقة نقاشية متنوعة، إلى جانب عرضه لـ15 مشروعاً مقترحاً من الناشرين للارتقاء بصناعة الكتاب، كما يتيح للمشاركين فرصة التواصل وعرض تجاربهم واستكشاف المجالات الجديدة في سوق صناعة الكتاب من خلال جلسات التعارف.

خبراء الصناعة

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من خبراء الصناعة، وفي مقدمتهم الشيخة بدور القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة كلمات»، حيث تشارك بكلمة رئيسة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس «هيئة الشارقة للكتاب»، ورجل الأعمال الرائد ماركوس دوهلي، المدير التنفيذي السابق لـ«بنغوين راندوم هاوس»، وستيف جونز من «كتب كينوكونيا الإمارات»، وغيرهم.

وتنطلق فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية لأحمد العامري، رئيس «هيئة الشارقة للكتاب»، ثم يقدّم مستشار الأعمال المتخصص بقطاع توزيع الكتب «كيو- يو ليانغ» رؤى قيّمة حول آخر ما توصلت إليه صناعة الكتب، وتتبع ذلك جلسة نقاشية مميزة تجمع بين ماركوس دوهلي وبورتر أندرسن حول الآفاق المستقبلية وأسرار السوق، ولاسيما في مجال كتب الأطفال.

ويواصل اليوم الأول فعالياته، بمشاركة عدد من المتحدثين الذين يمثلون كبرى دور النشر ومتاجر التجزئة ومعارض الكتب والمكتبات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة سبل الارتقاء بالقطاع من خلال العديد من النصائح والاستراتيجيات، ومنهم مارك ثورنتون من «Bookshop.org»، المملكة المتحدة، وسارة دينيس من «Mostly Books and Borzoi Bookshop»، وجو كولدويل، من «Red Lion Books».

وتشهد فعاليات اليوم الثاني كلمة رئيسة يقدمها ستيف جونز من «كتب كينوكونيا الإمارات» بعنوان «عناصر التسويق الخمسة لمتاجر البيع بالتجزئة: النجاحات والإخفاقات والدروس المستقاة خلال 30 عاماً في بيع الكتب». وفي الكلمة الرئيسة الثانية تسلط جولي بلغرادو، مديرة لدى «الاتحاد الأوروبي والعالمي لموزعي الكتب»، الضوء على قضية الاستدامة، قبل أن يقدّم غوراف سابهاروال من «براكاش بوكس» جلسة نقاشية موجهة للناشرين بعنوان «بيع الكتب وتوزيعها في جنوب شرق آسيا»، بالإضافة إلى ثلاث جلسات نقاشية ملهمة باللغة العربية.

وفي هذا السياق، قال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب: «إن انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر الموزعين الدولي يشهد على الدور الثقافي الكبير الذي تقوم به إمارة الشارقة في الارتقاء بصناعة توزيع الكتب، انطلاقاً من إيمان الإمارة بالدور الحيوي الذي يؤديه موزعو الكتب في تعزيز استدامة قطاع النشر، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يسعى إلى توفير منصة فريدة لتنمية مهاراتهم وتطويرها، فضلاً عن توفير فرص التعاون واستراتيجيات عملية للعاملين في هذا القطاع، بما يلبّي تطلعات موزعي الكتب على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

ومن المنتظر أن تغطي فعاليات المؤتمر هذا العام مجموعة واسعة ومتنوعة من المواضيع التي تستضيف نخبة من أشهر الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي، بهدف النهوض بواقع قطاع النشر، والتعرف إلى أسرار التسويق والتواصل وبحث سبل التعاون، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الابتكار في هذا القطاع.

عروض حصرية

تتميز دورة هذا العام بتقديم منصة حصرية لتسهيل عروض الناشرين وتيسير عمليات البيع بين الناشرين وموزعي الكتب، حيث تشهد المنصة عروضاً لـ15 من نخبة الناشرين وموزعي الكتب عربياً وإقليمياً وعالمياً، منها «Penguin Random House»، و«Wonder House»، و«Austin Macauley» (أوستن ماكولي)، و«Bonnier/Igloo»، و«Kogan Page»، و«Pan Macmillan»، و«Difference Engine»، و«MMS»، و«ابن سينا»، و«Bookland Press»، و«Lightning Source»، و«عصير الكتب»، و«Estifan»، و«الشامل»، و«دار آمنة».