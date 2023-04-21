«عقول مهاجرة».. مسكونة بأمل مستقبلٍ مشرقٍ

نوف الموسى (دبي)

في وسط حيّ الفهيدي التاريخي، بمدينة دبي، توالى الزوار لمشاهدة العمل التركيبي «عقول مهاجرة»، وتجربة حمل «البوكشة» وتعني الصرَّة، المستخدمة عادةً في جمع الأشياء وشدها، وتكون غالباً من القماش، للفنان «مويِّ» MOEY، الذي أوضح في حواره لـ«الاتحاد»، أنه بمجرد أن يقف المتلقي بجانب العمل، ويحمل العصا المصنوعة من شجرة البامبو على أكتافه، فإنه بذلك يكون قد حقق هدف اكتمال العمل من خلال تعبيره عن حالة مستمرة من التجارب الحسية المتتالية، حول التشارك العاطفي لمفهوم هجرة العقول المسكونة بالأمل، والمحملة بأحلامها وتطلعاتها نحو مستقبل مشرق، حيث تمثل دولة الإمارات أحد المقاصد الاستثنائية، التي يسعى الناس من مختلف دول العالم، للعمل والاستقرار فيها، نظراً لما تقدمه من تكامل مجتمعي وانسجام لافت للتناغم الثقافي والمعرفي، الذي يتيح فرص التعبير والتفرد لكل شخص وثقافته، دونما شعور بالغربة، بل ضمن فضاء دافئ مليء بقبول حميمي من المجتمع المحلي نفسه، ما يظهر مدى القدرة الإنسانية على الانفتاح والتواصل.

المرآة العاكسة

حول النظرة الثقافية إلى «البوكشة» أو ما نطلق عليه «الصرَّة»، يقول الفنان MOEY: في مختلف ثقافات العالم، جاءت الصرَّة، لتمثل ملاذاً آمناً، لكل ما هو غالٍ وعزيز، وبالأخص في الترحال والتنقل، فالناس كانت تضع فيها أغلى ما تملك، وهي متجهة لرحلة جديدة، نحو بلد مختلف، عن الذي ولدت وعاشت فيه، وهنا وددت التعبير عن القادمين، الذين أرى أنهم قد يكونون مُلهمين لأي مجتمع يقررون الاستقرار فيه، لأنهم يبحثون عن أنفسهم وتحقيق أحلامهم، من خلال مشاركة الآخر المختلف عنهم ربما ثقافياً ولغوياً، إلا أنهم يلتقون في المبحث الجمالي للحياة، من خلال قدرتهم على المشاركة. وفعلياً هذا ما عايشته أثناء اشتغالي على العمل التركيبي، حيث أتذكر أني ذهبت وطرقت أبواب جيراني في المبنى الذي أسكن فيه، وشرحت لهم الفكرة، مبدين رغبتهم الكاملة في المساعدة والمشاركة لإظهار العمل في الفضاء العام بحيّ الفهيدي التاريخي. وقد تحول وقتها بيتي لاستوديو مفتوح، حيث يزورني الجيران والأصدقاء لإعداد الطعام وتقديمه لكل من يسهم في إنجاز العمل، الذي اعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة هي: السجادة والعصا الخشبية والمرآة العاكسة في داخل الصرَّة.

وبالنسبة لدلالة السجادة في العمل التركيبي، لفت الفنان MOEY، إلى أنه لا يُمكن أن تأتي إلى منطقة الشرق، ولا تجد السجادة حاضرة في البيوت، فالبيت لا يكون بيتاً إلا بوجودها، فهي تحمل الملمح العميق للسياقات الثقافية والفكرية لتلك العقول المهاجرة، وكيف أنها تحمل البيت معها، أينما حلت. وقد قضى الفنان MOEY بحسب تعبيره نصف عمره هناك في بلده الأم، وهو يقضي الآن نصف عمره الآخر هنا في الإمارات، ومع الوقت يشعر الإنسان بأنه لا يعرف هل هو هنا، أم هو هناك، إلا أن مجتمع الإمارات، يمتلك تلك القدرة البديعة في جعلك تنسجم بطريقة تمنحك طمأنينة البقاء.

أبعاد فلسفية

جاءت العصا الخشبية في العمل التركيبي «عقول مهاجرة»، كما بيّن الفنان MOEY بإشارة دلالية ذات أبعاد فلسفية لافتة، منها أن شجرة البامبو تعتبر من أقوى أنواع الخشب المستخدمة لبناء البيوت من مثل الأسقف، والأرضيات، والأعمدة وكذلك تستخدم في صناعة الأثاث المنزلي وغيرها، ومن هنا اتساقها مع المعنى الثقافي لـ«الصرَّة» في العمل، فهي بمثابة القوة التي يمتلكها الإنسان لاستمرارية النمو الدافع لتطور مختلف جوانب حياته بعد الانتقال إلى جغرافيا مختلفة، إلى جانب أنه كما هو معروف أن شجرة البامبو، بمقدورها أن تعيش في أغلب الأماكن بالعالم، حيث إن هناك أنواعاً منها تمتلك القدرة على النمو في الماء، إضافة إلى أنها تعبر عن الناس الذين يعيشون في آسيا الاستوائية، ممثلةً الموطن القديم لشجرة البامبو، الذين شهدوا هم أيضاً حركة هجرة كبيرة.

وعند النظر في داخل «البوكشة» يتفاجأ المتلقي بمرآة متلألئة، تعكس له وجهه، حيث تأتي تعبيراً عن كل ما تحمله الصرَّة، كونها تمثل جزءاً من ذاته، ويصف الفنان MOEY، تفاعله المباشر كفنان مع الزوار، أثناء إعجابهم بفكرة المرآة الحاضرة في داخل الصرَّة، قائلاً: كنتُ أشارك الزوار اللحظة، والتقطت لهم صوراً فوتوغرافية، بينما تنعكس المرآة بإضاءتها المتلألئة على الأوجه المبتسمة، وفي تلك اللحظة تماماً استشعرت اكتمال العمل، كما أشرت مسبقاً، أن ترى المشاهد يجرب العمل، ويحمل معه جزءاً من ذاكرة تلك العقول المهاجرة وأحلامها، ويهديهم في المقابل شعوراً ورغبة كامنة في المشاركة والتفهم والدعم والقبول.