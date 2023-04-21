د. عبدالله الغذامي يكتب: عودة الذاكرة

مهما تقدمت المعرفة بالبشرية، فإنها تظل مرتبطة بذاكرة المعرفة خاصةً الذاكرة الإبداعية، من دون الذاكرة العلمية والنظرية، حيث تتغلب التحولات الكبرى علمياً ونظرياً، حسب مقولة (Break Through)، حيث تأتي نظريات علمية تغير مسار الاكتشافات والمفاهيم، ولكن ذاكرة الإبداع تظل حيةً مهما مر عليها من قرون ومهما واجهتها أي تحولات مهما كبرت، ولذا نلحظ كثرة الاستدعاءات والاستعادات النصوصية على أن الاستعادات تتضمن بالضرورة تأويلات متجددة، أي أننا نحمّل النص المستعاد حمولات جديدة ونجعله يتكلم نيابةً عنا، ونستغني به عن ابتكار نص جديد، كاستدعاء فرويد للأساطير وتوظيفها لمفاهيمَ في علم النفس، مما يجعل حبكة الأسطورة تعين على تصور حبكة العقد النفسية وتمنح العقدة النفسية المرضية اسماً مستعاراً من اسم الأسطورة مثل عقدة أوديب التي تحولت من أسطورة إلى مفهوم مصطلحي عبر الاستعانة بقصة أوديب لتشرح مقاصد العالم النفساني فتساعد الذاكرة الثقافية على شرح مصطلح جديد كان من الممكن ألا يكون بوضوح ودقة الحبكة الأسطورية، وقد بنى صلاح عبد الصبور مسرحيةً على قصة مجنون ليلي التراثية وعنون مسرحيته بـ(ليلى والمجنون)، ولكنه هنا قد صنع ليلاه الخاصة ومجنونه الخاص عبر استدعاء ذاكرة قيس وليلى الذي ساعده على جعل المسرحية تشتبك مع الذاكرة الثقافية وتقيم لها تمهيداً ذهنياً يمنحها الانطلاق والتعدد عبر عنوان مكرر، ولكنه مختلف جذرياً، وفعل غازي القصيبي الشيء نفسه في روايته (العصفورية) بتوظيف ثقافته التراثية ومخزونه المعلوماتي التراثي وحوله من محفوظات اعتاد الناس تحسين كتاباتهم ومجالسهم بسردها لمجرد استعراض الذاكرة وربما إثبات التفوق المعرفي بأن المتحدث يحفظ عن الأسلاف أجمل ما لديهم، ولكن القصيبي حول محفوظاته ليجعل المعلومة حبكةً نصيةً وهي بطلة النص الروائي ولو حذفنا منظومة الاستعادات عند القصيبي لتجرد نص الرواية من حبكته كما ستتجرد نظرية فرويد من حبكتها، وهذه مزية تحسب للخطاب الإبداعي في ديمومته وتجاوزه لشروط الزمن من حيث القدرة على الظهور مجدداً وكأنه كتب للتو، غير أن ذلك لن يتم إلا عبر التوظيف المبدع بدرجة إبداعية تماثل إبداعية الأول أو تتجاوزها حسب مهارة المبدع الحديث، وهذا يعزز مقولات النظرية النقدية عن النص المفتوح الذي يكتنز بالفرص التأويلية وتعدد القراءات وتنوعها حتى لكأن امرأ القيس حيٌّ بيننا، ولكن عبر نصه الذي يظل نصاً قابلاً للتوظيف وليس لمجرد الحفظ الذي يعيد النص القديم بصيغته القديمة، وهذه الأخيرة ثقافة المحفوظات وليست ثقافة الإبداع الذي يعيد توظيف القديم ليعيد ترتيب الذاكرة بين ميلاد متجدد وعراقة متأصلة.