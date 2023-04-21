رسالة كتاب: لكل واحد منا ربيعه

فاطمة عطفة (أبوظبي)

في أعماق كل واحد منا ربيع حافل بالنضارة والطيب والتسامح، وعلينا أن نحافظ عليه بصورته الجميلة الوادعة وبقدر ما نستطيع. هذه خلاصة كتاب «الربيع الممكن» تأليف الأخوين دحي (ياسر وبسام)، وهو من إصدارات «الدار العربية للعلوم ناشرون». وفي الصفحة الأولى من الكتاب شاهد شعري بعنوان «الرئة الجديدة» اقتبسه الكاتبان من أعمال والدهما الشاعر سعيد دحي، وهي صادرة عن المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 2009.

كتاب صغير الحجم (128 صفحة)، لكنه ممتع ومفيد، وهو ثمرة جهد مشكور بعد قراءة عشرات الكتب الفكرية والأدبية لاستخلاص الحكمة السديدة والموعظة من كنوز الشرق والغرب وتراث الأمة. وأول فائدة نجنيها من قراءة الكتاب هي أن نحافظ على ربيعنا الداخلي بالرضا والتسامي وعمل الخير، والابتعاد عن أجواء الأحزان والآلام والصراعات على المستوى النفسي والاجتماعي. يقول ريتشارد كالسون: «علينا ألا نهتم بصغائر الأمور، لأن كل الأمور صغائر»، والعقل عندما يبحث عن الجمال والرحمة سرعان ما يجدهما، وخير لنا أن نتجنب الحقد والحسد والأذى.

جمال التنوع

يقول إبراهيم الفقي، المختص بالتنمية الذاتية: حين نشكو من مشاكل نفسية مزعجة، علينا أن نشتغل في ترتيب مكتبتنا أو تنظف بيتنا أو سيارتنا، وسوف نشعر بالراحة النفسية، لأن تعب الجسم يبعد الأفكار التي تزعجنا. ونقرأ ما قاله المعلم الروحي واين دير عن البرتقالة، حيث أمسكها وراح يقذفها ويلتقطها، ثم تساءل: إذا ضغطنا عليها هل يمكن أن يخرج منها غير العصير؟ ونحن أيضاً، إذا ضغطت علينا الظروف بقسوة لا يصدر منا غير الشكوى والصراخ والعويل بلا جدوى. ليس المهم أن نستسلم لما يأتينا من الخارج، المهم ما نفكر فيه وما يصدر من داخلنا إلى الخارج.

وعندما يشعر كل واحد منا بأنه مسؤول عن نفسه وعمله وأسرته، بدل الانشغال بمراقبة الآخرين وانتقادهم، عندئذ تصبح الحياة جميلة هادئة، ويصلح الفرد والمجتمع، وتصفو الحياة ويتآلف البيت والمدرسة والمؤسسة، وتكمل هذه العناصر بعضها بعضا لصالح الوطن والمجتمع والبشرية كلها. والأسرة هي نواة المجتمع، وبناء الأسرة يكون بالتفاهم والحب والتسامح والوضوح والشفافية، إضافة إلى جمال التنوع في الحياة الإنسانية لأن الطبيعة فيها الأشجار والمياه والحجارة والأزهار والأعشاب وحتى الأشواك، وكل ما فيها مفيد. ويكفي أن نتأمل شعار الدواء في الصيدلة، حيث وجد العلم بعض الفائدة في سم الأفعى. وهذه الصورة الرمزية توحي لنا بالابتعاد عن الخوف، والتفاؤل بأن الغد أفضل.