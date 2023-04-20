مثقفون: العيد يوقظ الخير فينا

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

يظل العيد عبر الأجيال مَعبراً للفرح والبهجة والتراحم، المثقفون من شعراء وكتاب وفنانين ومقدمي برامج لهم آراء خاصة فيه نستطلعها في هذا الموضوع، مؤكدين أن العيد مناسبة خاصة توقظ الخير في نفوسنا، وتجدد تواصلنا الإنساني، وتحيي الأمل في غد أفضل.

يقول محمد عبدالله البريكي، مدير بيت الشعر بالشارقة: في العيد ينعتق القلب من همومه ليعيش في ملكوت آخر، ويتقلب في مقام الفرح بحثاً عن وصل مختلف لا يعرف لذته إلا الذين ذاقوا طعم البهجة وعرفوا قيمة الضوء الذي يطل على النفوس بعد أن ترى الخيط الأبيض من الأسود في صباح يوم الفرح، وقد فجر الشعراء منابع شعرية عذبة، وجددوا في الشعر وغيروا خريطته بمواجده المحفوفة بتجلياتهم الباهرة.

يوم باسم

ويذكر: في هذا اليوم الباسم تتجدد منابع الإبداع وتتحدث القصيدة تلقائياً، فالشاعر لا ينفصل عن بيئته التي رسخت مشاعره فيها، فتفاصيلها تهب جذوره ماء الحياة، ليستعيد في مناسبات الفرح طقوسه التي يلتحم بها مع عاداته وتقاليده، فليس العيد إلا تواصلاً إنسانياً، وانعتاقاً من الرتابة والكآبة والمنغصات.

ويتابع البريكي: طقوس الشاعر لا تنفصل عن المواقيت التي تلتقي فيها البهجة بالقصيدة، فمصافحة الأحبة نابعة من نفس تواقة إلى مباشرة أيام العيد بالصفاء والمحبة، موضحاً: «في العيد تسكنني ألف باقة للحب والجمال والسلام، وأعيش بين الأهل والخلان في فرحة تشبه فرحة الأهل بوصول مولودٍ جديدٍ يهب الحياة تجدداً وتورُّداً».

انتشار البهجة

من جانبها، قالت الشاعرة نايلة الأحبابي: في الصباح تنتشر بهجة العيد في كل مكان، وتعلو الأهازيج المكان وتتنفس الفرحة الصعداء، لتعلن إشراقة الوصال بكريم الخصال، نتفيأ ظلال الفرحة ونتشوق للقاء الأحبة، تتهلل الوجوه فرحاً وتتهادى الأمنيات بشراً، وتسمع التهاني وأطيب الأماني تتكلل إكليلاً في كل بيت، إنه يوم الابتهاج بشعائر يتقرب بها إلى الله.

وتقول الفنانة التشكيلية الإماراتية لطيفة عيسى: العيد يوم مفرح وسعيد، وأجمل ما فيه عندما نستيقظ في الصباح الباكر على أصوات تكبيراته وأجواء السعادة التي تملأ قلوب المسلمين، في بيت أهلي يجتمع جميع إخواني وأخواتي وأبنائهم للذهاب إلى صلاة العيد، وبعد الصلاة يتم تبادل التهاني. وتضيف: «بالنسبة لي كفنانة أحب أن أتبادل التهاني في كل المناسبات الإسلامية بعمل لوحة فنية وأجعلها بطاقة إلكترونية أرسلها للجميع، وأرسم لوحة تختص بالمناسبة نفسها، ففي بداية رمضان رسمت لوحة رمضانية، وللعيد كذلك رسمت لوحة تعبر عن أجواء العيد».

عد تنازلي

وتقول الفنانة التشكيلية الإماراتية، كلثم محمد شريف بالسلاح: «حين كنا صغاراً كان العد التنازلي للعيد يبدأ من 25 رمضان، حيث تكون ملابسنا معلقة وأحذيتنا أسفلها، نتخيل خلالها بهجة ذلك اليوم العظيم». وتضيف: «الأمر سيان لجميع طبقات المجتمع، فالطفل في ذلك الوقت تعلم أن يقدر الفرحة. نكبر مع كل تكبيرة بعد الإمام، ونعود مسرعين بعد صلاة العيد حتى نتزين بالملابس التي نستقبل بها الأهل والأحبة، سواء في البيت أو في الزيارات التي سنقوم بها». وتتابع: «على الرغم من أننا لا نزال نمارس الطقوس عينها، ولكنها اختلفت بعض الشيء» موضحة: «عن نفسي أحث أبنائي وبناتي أن يستشعروا نعمة العيد ولمة الأهل».

أفراح الطفولة

وتقول الإعلامية هاجر الرئيسي: أفراح الطفولة في العيد لا تضاهيها أفراح، فبعد ثلاثين يوماً رمضانيّاً كنت أنتظر العيد بفارغ الصبر، لأنّه يعني لي الملابس الجديدة والحلوى ولقاء الصديقات، فمنذ ليلة العيد أكاد لا أنام من فرحة اللقاء به غداً.

‎وتضيف: كنت أشعر بمتعة كبيرة بين صديقاتي اللواتي يرتدين الملابس الزاهية، وكنّا نؤدّي الألعاب الشعبية، مستذكرة: «كم كانت فرحتي كبيرة عندما أرى جدّتي تحضنني، وتقبّلني وتهديني العيدية التي أجمعها في حصالتي».

‎وتتابع: «كنت أذهب مع والدي (رحمه الله) إلى السوق لنشتري فوالة العيد، والقهوة العربية، وكانت رائحة الطيب تفوح من بيتنا ليلة العيد، وفي الصباح كان أبي يرتدي ثوبه الجديد القشيب، ويرتّب غترته وعقاله، ويتطيّب بدهن العود. فيما تتزين أمّي في ليلة العيد بالحناء، وتحضر أكلات العيد التقليدية مثل الخبيص والبلاليط».

وتوضح الرئيسي: «كان الأهل والجيران يزوروننا وعلى وجوههم علامات البشر والسعادة وكأنّ العيد يطهّر النفوس، فتظهر أجمل ما عندها». وتذكر: «التلفزيون منذ الصباح الباكر يصدح بصوت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود «أهلاً أهلاً بالعيد»، وعند الظهر نجتمع حول المائدة لنتناول غداء العيد ولا سيما سمك المالح، فهي فترة استراحة، ثمّ تبدأ زيارات المساء حتى موعد النوم في انتظار اليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك».