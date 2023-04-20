27 مبدعاً يشاركون في «الشارقة القرائي للطفل 14»

الشارقة (الاتحاد)

يشارك 27 مبدعاً من 10 دول عربية، يمثلون نخبة من المؤلفين والأكاديميين والرسامين والمتخصصين في عالم أدب الأطفال، ممن حصدوا جوائز مرموقة، في الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023» الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 3 إلى 14 مايو المقبل بمركز إكسبو الشارقة.

وممن سيستضيفهم المهرجان الذي ينطلق تحت شعار «عقول تتشكَّل»، الكاتبة والشاعرة المصرية أمل فرح، نائب مدير تحرير مجلة «ميكي» في طبعتها المصرية، وكبيرة محرري مجلات «ديزني» في مصر، والتي تستعرض خلاصة إنجازاتها التي حازت عليها جوائز مرموقة، منها جائزة اليونسكو للتسامح في كتب الأطفال.

كما يشهد المهرجان حضور فادية دعاس، عضو رابطة كتاب الأردن وشمال أميركا وأفريقيا، حيث ستشارك الزوار خبراتها الطويلة التي أنتجت عبرها 38 قصة للأطفال. وسيثري الكاتب السوري مهند العاقوص، جلسات المهرجان بخبرته في أدب الطفل، والتي حاز عنها جوائز، منها جائزة ناجي نعمان الأدبية العالمية.

وتشارك الكاتبة اللبنانية جنان حشّاش بخبرتها الواسعة في عالم تأليف كتب الأطفال، والتي أهلتها لنيل جوائز، منها جائزة أفضل كتاب للأطفال في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب.

وسيلتقي جمهور المهرجان الكاتبة المصرية سماح أبو بكر عزت، مقدمة برنامج «احكي يا ماما سماح»، وهي حاصلة على جوائز منها الجائزة الذهبية لسيناريو مسلسل «علاء الدين وكنز جدو أمين» من مهرجان الإعلام العربي.

ويستعرض الكاتب والسيناريست وصانع المحتوى الكويتي محمد جراغ، نائب رئيس مجلس إدارة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال في الشارقة، خلاصة تجاربه التي أنتجت أكثر من 26 كتاباً، وأشرف من خلالها على نشر 166 إصداراً قصصياً للأطفال. كما يثري الكاتب السوري جيكار خورشيد فعاليات الحدث بآرائه حول أدب الطفل، حيث يمتلك رصيداً أدبياً يزيد على 300 كتاب للأطفال، وهو حائز «جائزة الشارقة للإبداع العربي».

وتستعرض العمانية الدكتورة فاطمة اللواتي، معارفها التي أنتجت من خلالها 30 قصة للأطفال، وهي مؤسسة «مشروع سلام» الذي يوفر كتب مجانية للأطفال المتضررين من الحروب وأصحاب الدخل المحدود.

وتقدم الكاتبة الكويتية بزة الباطني في المهرجان، خلاصة تجاربها التي حازت عليها الجائزة الأولى والوحيدة لقصص الأطفال على مستوى العالم العربي عن قصة «البيت الكبير»، وقد نشرت أكثر من 22 كتاباً، إضافة إلى 12 قصة للأطفال.

ويستضيف المهرجان مايا الهواري التي تشارك خبراتها في مجال الذكاء العاطفي، كأول إماراتية تقدم بحثاً أكاديمياً في هذا المجال.

وسيتعرف زوار المهرجان على محمد الجعيدي، الكاتب والمدرب المعتمد وعضو جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، وعضو منصة «متطوعون.إمارات».

قصص مصورة

سيتعرف زوار الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023» إلى راشد الرحماني، منتج مختص في روايات القصص المصورة (الكوميكس)، ومبتكر «عالم شرار» بشخصياته وتصميماته. والكاتبة الإماراتية أسماء الرميثي، الفائزة بجائزة أبوظبي للرسوم والقصص المصورة لعام 2016، عن قصتها المصورة القصيرة «نقطة تحول»، فتسلط الضوء على أهمية إنتاج القصص المصورة، ودورها في تعزيز نمو الأطفال المعرفي والنفسي.