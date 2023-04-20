الشارقة تعزز التعاون مع صُناع النشر الأوروبي

لندن (الاتحاد)

فتحت إمارة الشارقة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 50 من «معرض لندن الدولي للكتاب»، الذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري، بوابات التواصل أمام قطاع صُنّاع النشر الأوروبي، ومؤسساته الثقافية والمعرفية، لبناء جسور تواصل مع المشهد الثقافي العربي والإماراتي، حيث شاركت بجناح خاص أشرفت عليه «هيئة الشارقة للكتاب»، معلنة بدء مرحلة جديدة من تعزيز التعاون في الاقتصاد المعرفي مع صُناع النشر الأوروبي.

وشهد جناح الإمارة المشارك، اهتماماً كبيراً من كبرى المؤسسات الثقافية والدبلوماسية الإنجليزية والأوروبية، إذ كانت الإمارة خلال العام الماضي ضيف شرف الدورة الـ49 من معرض لندن الدولي للكتاب، وشكل الاحتفاء بها تتويجاً دولياً للنموذج الذي قدمته الإمارة، من اهتمام بالكتاب والمبدعين، والمكتبات، وتوفير مصادر المعرفة، وتوسيع حجم سوق النشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربطه مع نظيره الغربي والآسيوي من خلال «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الذي بات أكبر معرض للكتاب في العالم على مستوى بيع وشراء الحقوق.

وكشفت إدارة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن توصلها لاتفاقات مع ناشرين بريطانيين وأوروبيين لافتتاح أفرع لشركاتهم ضمن «مدينة الشارقة للنشر» لتغطية أسواق الشرق الأوسط وآسيا، والاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المدينة لربط أسواق النشر العالمية، حيث اجتمع وفد المدينة خلال المشاركة بأكثر من 35 دار نشر، وسيتم توقيع العقود والإعلان عن الشركات الجديدة المنضمة للمدينة خلال مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وبحث أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، مع عدد من مسؤولي كبريات مؤسسات النشر مجالات التعاون المشترك للارتقاء بصناعة الكتاب.

إلى ذلك، قال العامري: «في كل مشاركة لإمارة الشارقة في المحافل والمعارض الدولية، تؤكد الشارقة نجاح وقوة مشروعها الحضاري والثقافي، وتجسد سداد الرؤية التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي أكد أن صناعة المعرفة هي الصناعة الأكثر استدامةً وتأثيراً على بناء مستقبل أفضل للعالم بأكمله».

وأضاف: «تحرص الشارقة على ربط أسواق النشر في المنطقة بالعالم، ومواكبة واستحداث خياراتٍ جديدةٍ أمام الكتاب العربي والإماراتي ليحقق حضوره في معارض الكتب العالمية، لهذا نحن حريصون على المشاركة في المعارض الدولية الكبرى، لتحقيق التكامل في منظومة الجهود التي نعمل عليها، والوصول للنتائج المرجوة».

وقال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب: «تقود الهيئة المشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب ضمن جهودها لاستقطاب المزيد من الناشرين والموزعين وصُناع المحتوى للمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة، والتي أصبحت منصاتٍ دوليةٍ تستهدف عقد الصفقات وشراء حقوق النشر وتوقيع الاتفاقيات التي تنتج عنها مشاريع ترجمة تبرز دور الشارقة على مستوى حركة النشر العالمية».

وأضاف: «خلال مشاركتنا، عقدنا اجتماعات مثمرة مع ناشرين بريطانيين وأوروبيين ضمن تحضيراتنا لمؤتمر الناشرين الدولي الذي سيعقد في نوفمبر المقبل، إلى جانب لقاءات تشاورية وتعريفية متعلقة بالمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومؤتمر المكتبات والتحضيرات الجارية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام».

شارك ضمن جناح إمارة الشارقة في النسخة الـ50 من معرض لندن الدولي للكتاب كل من «دائرة الثقافة»، و«مدينة الشارقة للنشر»، و«منحة الترجمة - التابعة لهيئة الشارقة للكتاب»، و«مجموعة كلمات»، و«ملتقى ناشري كتب الأطفال»، وجائزة «اتصالات لكتاب الطفل»، مستعرضين تجاربهم وخبراتهم التي تترجم رؤية الإمارة ومشروعها الحضاري.