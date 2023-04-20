«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تشارك في «لندن للكتاب»

دبي (وام)



نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جلسة ضمن فعاليات سلسلة حوارات المعرفة بعنوان «جميع الحقوق محفوظة.. الملكية الفكرية للمبدعين»، وندوة نقاشية ضمن برنامج دبي الدولي للكتاب بعنوان «كتابات السفر.. ذكريات وأحداث»، وذلك خلال اليوم الثاني من مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب أحد أكبر المعارض العالمية للكتاب، والذي أقيم في أولمبيا - لندن خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري.

وناقشت الجلسة الأولى التي عقدت ضمن سلسلة حوارات المعرفة بعنوان «جميع الحقوق محفوظة: الملكية الفكرية للمبدعين، واستضافت خلالها إريكا وولف موراي، خبيرة في التفكير الإبداعي والمؤسِّس لشركة «لولا ميديا»، أهمية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والحفاظ على عملهم الإبداعي. وأكدت موراي أن أهمية الملكية الفكرية تكمن في كسب الاعتراف والمنفعة المادية، وأنه يجب اعتماد منهجية بسيطة لبناء الملكية الفكرية الخاصة، مشيرة إلى أن الشركات الخاصة الصغيرة يمكن أن تحمي الملكية الفكرية الخاصة بها بنفس مستوى الشركات الكبيرة، كما يمكنها اتخاذ خطوات استباقية بتسجيل المنتجات الفكرية مسبقاً لحمايتها من التقليد والغش. وأوضحت أن مسؤولية حماية الملكية الفكرية تقع على عاتق الفرد صاحب الاختراع بعد تسجيلها ومتابعتها وإدارتها ومراقبة الانتهاكات التي تحدث لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفرد، واللجوء إلى القضاء في حال تم استخدامها دون إذن أو موافقة مسبقة منه، حيث يساهم استعمال العلامات التجارية وعلامات الملكية الفكرية في مواجهة التحديات التي تواجه الملكية في العالم الرقمي. ولفتت إلى أنه لا فائدة للملكية الفكرية من دون الاستفادة من المنتج الفكري وأن قوانين حماية الملكية الفكرية تختلف من دولة إلى أخرى، حسب فهم نظم الملكية الفكرية ومستوى التنمية في كل دولة، وأنه يجب تعزيز حقوق الملكية الفكرية من خلال المال أو منظمات تساعد في حماية الملكية الفكرية وتوكيل جهة قانونية.

واستضافت الندوة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات برنامج دبي الدولي للكتاب بعنوان «كتابات السفر.. ذكريات وأحداث» الدكتورة وفاء ثابت المزغني، رئيس المجلس العالمي لكتب اليافعين. وهدفت الندوة إلى مساعدة الكتاب الشباب على امتلاك الأدوات للوصول بهم إلى مستوى عال من الاحترافية. وأكدت المزغني ضرورة امتلاك الفرد الراغب في أن يكون كاتب العديد من التقنيات والأدوات التي تساعده في استقاء الشروط لإنتاج كتابة إبداعية صحيحة، بالإضافة إلى أهمية التدوين خلال الرحلات، عبر استعمال القلم ودفتر الملاحظات، لإعطاء حافز إضافي لتشجيع الكاتب على الكتابة. إلى جانب ذلك، نظمت المؤسسة خلال اليوم الأول على منصتها في معرض لندن الدولي للكتاب ندوة بعنوان «الترجمات من وإلى العربية» والتي استضافت خلالها المترجم إبراهيم آل سنان، رئيس تحرير دار رف للنشر، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، والمترجمة دلال نصر الله، وأدار الندوة الشاعر والإعلامي حسين درويش.

وتناولت الندوة آفاق الترجمة من اللغة العربية إلى لغات العالم والمعوقات التي تواجهها، حيث أكد المشاركون أهمية الترجمة المتخصصة وضرورة أن يكون المترجم ملماً باللغات التي يقوم بترجمتها، وأهمية مراجعة المادة المترجمة من قبل محرر متخصص بعد انتهاء المترجم من عمله.