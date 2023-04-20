«تريندز» يشارك في «لندن الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

عرض مركز تريندز للبحوث والاسشتارات مجموعة من إصداراته البحثية التي تحلّل القضايا الراهنة، وترصد حركات الإسلام السياسي، في جناحه المشارك في معرض لندن الدولي للكتاب، في مركز أولمبيا بالعاصمة البريطانية، وتنوعت الإصدارات بين كتب أصيلة وكتب مترجمة ومجموعة من السلاسل العلمية، منها: «اتجاهات استراتيجية»، و«اتجاهات اقتصادية»، و«اتجاهات حول الإسلام السياسي»، و«أوراق سياسة»، و«أوراق محاضرات».

ومع افتتاح المعرض، الذي يعدُّ من أكبر المعارض العالمية للكتاب وأكثرها استقطاباً للزوار ودور النشر والكتاب المبدعين والمثقفين، توافد العديد من المسؤولين والباحثين والأكاديميين والطلاب والجمهور إلى جناح «تريندز»، الذي يشارك فيه للسنة الثانية على التوالي، مثمّنين جهوده المعرفية الهادفة، كما أشادوا بمستوى إنتاجه وتنوّع موضوعاته وشموليتها.

وأعرب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز عن سعادته بالمشاركة في الدورة الحالية لمعرض لندن الدولي للكتاب الذي يجمع المؤلفين والناشرين والأكاديميين وقادة الفكر وصنّاع المحتوى المعرفي، مضيفاً أن هذه المشاركة توفر منصة عالمية للمركز لعرض إصداراته البحثية وإطلاع جمهور المعرض على طبيعة عمل تريندز ورؤيته المعرفية الاستشرافية العالمية ودوره في دعم حركة البحث العلمي وقراءة الأحداث بعين المستقبل.

وأكد العلي أن «تريندز» كمؤسسة بحثية مستقلة تولي أهمية كبيرة للحضور الفاعل في المحافل والمعارض والملتقيات الدولية من أجل طرح رؤيته وتبادل الخبرات، وتوطيد أواصر التعاون مع مراكز الفكر والبحث وصناع المعرفة، ومواكبة كل جديد، مشيراً إلى أنه إلى جانب عرض الكتب واللقاءات نظم جناح «تريندز» في معرض لندن للكتاب مجموعة من الأنشطة والفعاليات المعرفية لمدة ثلاثة أيام متتالية، منها الجلسات الحوارية واللقاءات الفكرية والطلابية.

«رؤية شرق أوسطية حول محركات المستقبل»

وتُوّجت هذه الأنشطة في «معرض لندن الدولي للكتاب» بجلسة حوارية ضمن «حوارات تريندز»، قدّمت رؤية من الشرق الأوسط حول «محركات المستقبل.. الاقتصاد وقضايا المناخ»، شارك فيها كل من عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال، والدكتور ماثيو جودوين، مدير البرامج في معهد توني بلير للتغيير العالمي بالمملكة المتحدة، وستيفن سكاليت، خبير الشؤون الاقتصادية بتريندز.