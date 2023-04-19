أكبر معرض عائم للكُتب يحطّ في العاصمة مايو المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون بين مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و«موانئ أبوظبي»، سترسو سفينة «لوغوس هوب»، أكبر معرض عائم للكتب في العالم، في أبوظبي خلال الفترة من 18 مايو إلى 4 يونيو 2023، وذلك بعد رحلتها إلى ميناءي رأس الخيمة ودبي، بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، الذي سيقدم نحو 5000 عنوان تشمل مختلف المجالات الثقافية، إلى جانب برنامج حافل من الفعاليات المصاحبة والعروض التفاعلية.

منصة مبتكرة

إلى ذلك، أكّد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، التزام المركز بدعم الفعاليات الثقافية كافة بالدولة التي تعزّز مفاهيم الابتكار والتجدّد في آليات نشر الثقافة والتحفيز على القراءة، من خلال المشاركة الفعّالة فيها والترويج عبرها لمشاريع وإصدارات المركز في شتى المجالات. وأشار إلى أن «معرض لوغوس هوب» منصّة ثقافية عالمية مبتكرة تجمع حضارات وثقافات العالم في مكان واحد بتنوّعها الثري، وتُقدّم أهم وأحدث الإصدارات بأسلوب جذّاب ومختلف، يُسهم في تكريس القراءة واقتناء الكتب بوصفهما عادتين متأصلتين لدى أفراد المجتمعات التي تستضيف المعرض.

تجربة فريدة

من جهته، قال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ في موانئ أبوظبي: «نرحب باستقبال لوغوس هوب، أكبر مكتبة عائمة في العالم، في محطة أبوظبي للسفن السياحية، والتي تحمل على متنها كمّاً هائلاً من المعارف والعلوم، ونتطلع إلى الاستفادة من وجودها لتقديم تجربة فريدة وجديدة في الإثراء المعرفي لسكان إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

حدث ثقافي

وأفاد سيباستيان مونكايو، مدير إعداد مشروع «معرض لوغوس هوب العائم» في أبوظبي: «معظم طاقمنا يزور دولة الإمارات للمرة الأولى، لذا نحن متحمّسون للتعرّف على تاريخ الدولة ومراحل تطوّرها المذهل على مرّ السنوات.. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا الثقافية مع دولة الإمارات من خلال القيام بزيارات قادمة مستقبلاً».

49 مليون زائر

تستقبل سفينة «لوغوس هوب» سنوياً نحو مليون زائر، وقد زارت السفينة مُنذ أن تأسست عام 2009 وحتى الآن أكثر من 150 دولة حول العالم. ومنذ انطلاقها حتى اليوم، بلغ عدد زوّارها 49 مليون شخص. ويضم طاقم السفينة موظفين متطوعين من 60 جنسية مختلفة. وتتنقل فرق السفينة إلى المناطق المحيطة بها لزيارة المستشفيات والمدارس، وتقديم المساعدة والرعاية المجتمعية في كل ميناء. وتهدف «لوغوس هوب» بشكل رئيس إلى خدمة الناس في مجتمعات الموانئ.