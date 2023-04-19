الخميس 20 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

قامات فكرية تنضم إلى عضوية اللجنة العليا لـ«كنز الجيل»

قامات فكرية تنضم إلى عضوية اللجنة العليا لـ«كنز الجيل»
20 ابريل 2023 03:20

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
حدائق أبوظبي مستعدة لاستقبال الجمهور
«البلديات» تستكمل تزيين شوارع العاصمة

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، انضمام نخبة من القامات الفكرية والأدبية والأكاديمية المرموقة إلى عضوية اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل في دورتها الثانية، والتي تهدف إلى الاحتفاء بالأعمال الشعرية النبطية المعنية بالموروث المتصل بهذا الفن الأدبي وتكريمها.
وتتولى اللجنة التي تضم في عضويتها خمسة متخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة والثقافة في حقول الجائزة، الإشراف العام على عمل الجائزة ورسم سياستها العامة بما يحقِّق أهدافها وأغراضها، وتسيير شؤونها، بالإضافة إلى مقرّر الجائزة، وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول افتراضياً، لمناقشة مستجدّات الجائزة في دورتها الثانية ودور اللجنة العليا ومهامها.
وأعضاء اللجنة العلمية الجدد هم، رئيس اللجنة الدكتور علي سعيد الكعبي من دولة الإمارات، المستشار في جامعة الإمارات العربيّة المتّحدة، أستاذ سياسات التعليم وعلم التربية المقارن، والدكتورة عائشة الشامسي، أكاديمية وناقدة وشاعرة إماراتية، وحسن زكي من مصر، ملحّن وفنّان تشكيلي وباحث، وعبدالرحمن النقبي من دولة الإمارات، مدير إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية، مقرّر اللجنة، إلى جانب الأعضاء الحاليين: سعيد حمدان الطنيجي من دولة الإمارات، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة منيرة الغدير من السعودية، أكاديمية وباحثة في شعر المرأة النبطي.
إلى ذلك، قدّم الكعبي الشكر للجنة العليا السابقة وجميع أعضائها، ذوي التاريخ الطويل والخبرات العريقة في مجالاتهم المختلفة، على دورهم الجوهري في وضع الجائزة ضمن مسارها الصحيح في الدورة الأولى. وأكّد التزام اللجنة العليا الحالية لجائزة «كنز الجيل» باستكمال مسيرة النجاح والبناء على المنجزات التي تحقّقت، لضمان استمرار تقدّم الجائزة وفق معايير علمية وموضوعية دقيقة. وأضاف أن الأعضاء الجُدد سيعملون على ترسيخ نجاحات الجائزة، وتعزيز مساهمة الشعر النبطي في المشهد الثقافي المحلي والعربي، بما يحمي التراث الإماراتي ويضمن نقله بكل مكوّناته إلى الأجيال القادمة.
ويمكن للراغبين في المشاركة في الجائزة تقديم طلبات الترشّح حتى الأول من يونيو المقبل، ومن خلال الموقع الإلكتروني للجائزة: kanzaljeel.ae.

مركز أبوظبي للغة العربية
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس فيتنام مرحباً بسفير الدولة (وام)
الإمارات
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
اليوم 03:25
هند العتيبة خلال إلقاء كلمتها (الصور من وام)
الإمارات
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار
اليوم 03:25
رزان المبارك
الإمارات
رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ
اليوم 03:25
نمو ملحوظ في توظيف الكوادر الإماراتية (أرشيفية)
الإمارات
%11 نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
اليوم 03:24
توقعات بإقبال كبير من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد (أرشيفية)
الإمارات
حدائق أبوظبي مستعدة لاستقبال الجمهور
اليوم 03:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©