قامات فكرية تنضم إلى عضوية اللجنة العليا لـ«كنز الجيل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، انضمام نخبة من القامات الفكرية والأدبية والأكاديمية المرموقة إلى عضوية اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل في دورتها الثانية، والتي تهدف إلى الاحتفاء بالأعمال الشعرية النبطية المعنية بالموروث المتصل بهذا الفن الأدبي وتكريمها.

وتتولى اللجنة التي تضم في عضويتها خمسة متخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة والثقافة في حقول الجائزة، الإشراف العام على عمل الجائزة ورسم سياستها العامة بما يحقِّق أهدافها وأغراضها، وتسيير شؤونها، بالإضافة إلى مقرّر الجائزة، وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول افتراضياً، لمناقشة مستجدّات الجائزة في دورتها الثانية ودور اللجنة العليا ومهامها.

وأعضاء اللجنة العلمية الجدد هم، رئيس اللجنة الدكتور علي سعيد الكعبي من دولة الإمارات، المستشار في جامعة الإمارات العربيّة المتّحدة، أستاذ سياسات التعليم وعلم التربية المقارن، والدكتورة عائشة الشامسي، أكاديمية وناقدة وشاعرة إماراتية، وحسن زكي من مصر، ملحّن وفنّان تشكيلي وباحث، وعبدالرحمن النقبي من دولة الإمارات، مدير إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية، مقرّر اللجنة، إلى جانب الأعضاء الحاليين: سعيد حمدان الطنيجي من دولة الإمارات، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة منيرة الغدير من السعودية، أكاديمية وباحثة في شعر المرأة النبطي.

إلى ذلك، قدّم الكعبي الشكر للجنة العليا السابقة وجميع أعضائها، ذوي التاريخ الطويل والخبرات العريقة في مجالاتهم المختلفة، على دورهم الجوهري في وضع الجائزة ضمن مسارها الصحيح في الدورة الأولى. وأكّد التزام اللجنة العليا الحالية لجائزة «كنز الجيل» باستكمال مسيرة النجاح والبناء على المنجزات التي تحقّقت، لضمان استمرار تقدّم الجائزة وفق معايير علمية وموضوعية دقيقة. وأضاف أن الأعضاء الجُدد سيعملون على ترسيخ نجاحات الجائزة، وتعزيز مساهمة الشعر النبطي في المشهد الثقافي المحلي والعربي، بما يحمي التراث الإماراتي ويضمن نقله بكل مكوّناته إلى الأجيال القادمة.

ويمكن للراغبين في المشاركة في الجائزة تقديم طلبات الترشّح حتى الأول من يونيو المقبل، ومن خلال الموقع الإلكتروني للجائزة: kanzaljeel.ae.