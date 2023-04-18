صدور العدد الثالث من نشرة «قراءات الكتب»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية العدد الثالث من نشرة «قراءات الكتب»، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، وذلك ضمن جهود الجامعة لتعزيز مجالات النشر والتوثيق، وإثراء الساحة الثقافية والأدبية من خلال عرْضِ الجديد من الكتب والإصدارات في مختلف ضروب العلوم والمعرفة.

وجاء في كلمة المحرر بقلم الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا: «أميل في العادة وفي نشرات مراجعات الكتب الجديدة بالذات إلى الدراسات العامة، والاستراتيجيات والعلاقات الدولية، وفلسفة الدين والتاريخ، ووجهة النظر في ذلك: أنَّ المقصود بمجلات مراجعة الكتب نشرُ الثقافة العامَّة بموضوعات العصر ومناهج القراءة والرؤية دونما إسرافٍ أو انكماشٍ، وهذا الرأي في استطلاع الجديد سهلُ القبول والفهم نظرياً، ولكنَّه عسيرُ الإنفاذ في الواقع والعمل، فلن نجد الجديد في كلِّ هذه المجلات كلَّ مرة، وإذا تقصدنا الجديد دائماً فقد لا ننشر إلا في جانبٍ أو جانبين ممَّا ذكرناه سابقاً».

وأضاف: «أزعم أنَّه رغم العسر والصعوبة في الوصول إلى الجيِّد والجديد، فإنَّ التوازن أمكن تأمينه لجهتي التعدد والتنوع، كما تقدَّم للقراءة النقدية عدد من الزملاء ذوي الكفاءة والتجربة الأكاديمية».

تضمَّن العدد الثالث من نشرة «قراءات الكتب» عَرْضَ عددٍ من الكتب في مجالات الفلسفة والدراسات الإسلامية والتاريخ والتراث والفنون، وعرَضَها عددٌ من أساتذة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والجامعات الأخرى.

وتضمَّنت عناوين الكتب: «صورة النبي محمَّد في الروحانية الإسلامية»، و«حقيقة الدين في عصرنا»، وكتاب «بهجة التفكير: مقدمة في الفلسفة»، و«الأرثوذكسية والإسلام في الشرق الأوسط: من القرن السابع إلى القرن السادس عشر»، إلى جانب كتاب «قصص القرآن: الله والوحي والجمهور»، و«المواطنة: مقدمة قصيرة جداً»، إضافة إلى كتاب «هل تضيق الأرض بمن عليها؟»، و«فرويد العربي: التحليل النفسي والإسلام في مصر الحديثة»، و«الموسيقى والموسيقيون في العالم الإسلامي في العصور الوسطى»، و«مريم الإسطرلابية»، و«النساء والإسلام والهوية العباسية»، وكتاب «جزر التراث: الحفظ والتحول في اليمن»، وأخيراً كتاب «فن الصمت».