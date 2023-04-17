«قلب جديد».. إجابات إبداعية لأسئلة الأطفال الوجودية

الشارقة (الاتحاد)

«من أين أتيت؟ وكيف أصبحت موجوداً في هذه الحياة؟ أسئلة لا يكاد طفل إلا ويسألها لوالديه، مدفوعاً بالفضول إلى المعرفة. وفي هذا الجانب تقدم قصة الكاتب مؤمن حلمي «قلب جديد»، الصادرة عن «كلمات» التابعة لـ «مجموعة كلمات» أداة مثالية لمساعدة الأطفال على إشباع فضولهم حول أسرار الحياة. ومع رسوم سيسيليا فاريلا، ينسج حلمي قصة جميلة بسيطة وآسرة، تأخذ القراء الصغار في رحلة اكتشاف ممتعة.

وتتعامل قصة قلب جديد مع الأسئلة التي يطرحها الأطفال عبر الأجيال مثل من أين أتيت؟ وإلى أين أذهب؟ وما هو الغرض من وجودي؟ وهي أسئلة وجودية صعبة للغاية، وقد حيرت الفلاسفة قديماً وحديثاً، لكن حلمي يتعامل معها بطريقة ودودة للقراء الصغار، فهو يشجع الأطفال على ممارسة التفكير، وأن يكونوا أكثر إبداعاً من خلال إثارة فضولهم.

وتم تعزيز سرد قلب جديد من خلال الرسوم التوضيحية البسيطة والمعبرة، والتي تبث الحياة في القصة من خلال فنها النابض بالحياة والملون، وتضيف عمقاً وجاذبية بصرية إلى السرد، ما يجعلها أكثر إمتاعاً وقرباً من الأطفال.

وما يميز قصة قلب جديد عن كتب الأطفال الأخرى قدرتها على التثقيف والتسلية أيضاً، حيث سعى حلمي إلى ابتكار كتاب يسير مع الطفل في رحلة حل القضايا المعقدة، وتحليل الإجابات غير المقنعة التي يمر بها في طريقه، حتى يجد الحل المقنع لعقله الصغير، وهي بذلك تبرز قدرة الأطفال على ممارسة التفكير النقدي الذي يعتمد عليه كبار المفكرين، ولكن بأسلوبهم الخاص.