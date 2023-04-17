«الفجيرة للفنون الجميلة» تقدم مسرحية «أيام كورونا» خلال عيد الفطر
«الفجيرة للفنون الجميلة» تقدم مسرحية «أيام كورونا» خلال عيد الفطر
17 ابريل 2023 22:54
تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومركز الفجيرة الإبداعي ومسرح الفجيرة، عرضاً مسرحياً كوميدياً تحت عنوان «أيام كورونا» من تأليف جمال الصقر، وإخراج صابر رجب، ويقام العرض في مسرح مركز الفجيرة الإبداعي خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتخصيص عرض ثالث في 28 أبريل.
وتتضمن فكرة العرض المسرحي «أيام كورونا» التي تعرض في إطار كوميدي من خلال العودة إلى أيام «كورونا»، وما فرضه الفيروس حينها من تحديات وتداعيات اجتماعية ألقت بظلالها على الأسرة والحياة العامة، مع ما استتبع ذلك من إجراءات الحظر ولزوم البيت، حيث يحاول الممثلون في العمل المسرحي، تجسيد الجو العام الذي كان سائداً أيام كورونا في قالب فني، مع الإشارة إلى الجهود العظيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، لاحتواء تداعيات انتشار الفيروس.
وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن الهدف من فكرة مسرحية «أيام كورونا» هو إطلاق رسائل توعوية للجمهور، في إطار فني عن فترة انتشار كورونا والضغوطات الذي عاشها المجتمع في ذلك الوقت، وكيف خرجنا من الأزمة أكثر صلابة وقوة، مؤكداً أن أغلب الممثلين في العمل المسرحي من إمارة الفجيرة، كما أتيح المجال لبعض المشاركين للمرة الأولى في أن يثبتوا موهبتهم من خلال هذا العمل الفني.
وأضاف الحفيتي أن أكاديمية الفجيرة للفنون تعمل وفق رؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، على تنشيط الحركة المسرحية في الإمارة ودعم المواهب الفنية وصقلها من خلال تنسيبهم إلى قسم المسرح في الأكاديمية، وتأهيلهم بشكل أكاديمي وفني عالي المستوى.