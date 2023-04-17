الثلاثاء 18 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«الفجيرة للفنون الجميلة» تقدم مسرحية «أيام كورونا» خلال عيد الفطر

«الفجيرة للفنون الجميلة» تقدم مسرحية «أيام كورونا» خلال عيد الفطر
17 ابريل 2023 22:54

 تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومركز الفجيرة الإبداعي ومسرح الفجيرة، عرضاً مسرحياً كوميدياً تحت عنوان «أيام كورونا» من تأليف جمال الصقر، وإخراج صابر رجب، ويقام العرض في مسرح مركز الفجيرة الإبداعي خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتخصيص عرض ثالث في 28 أبريل.

وتتضمن فكرة العرض المسرحي «أيام كورونا» التي تعرض في إطار كوميدي من خلال العودة إلى أيام «كورونا»، وما فرضه الفيروس حينها من تحديات وتداعيات اجتماعية ألقت بظلالها على الأسرة والحياة العامة، مع ما استتبع ذلك من إجراءات الحظر ولزوم البيت، حيث يحاول الممثلون في العمل المسرحي، تجسيد الجو العام الذي كان سائداً أيام كورونا في قالب فني، مع الإشارة إلى الجهود العظيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، لاحتواء تداعيات انتشار الفيروس.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن الهدف من فكرة مسرحية «أيام كورونا» هو إطلاق رسائل توعوية للجمهور، في إطار فني عن فترة انتشار كورونا والضغوطات الذي عاشها المجتمع في ذلك الوقت، وكيف خرجنا من الأزمة أكثر صلابة وقوة، مؤكداً أن أغلب الممثلين في العمل المسرحي من إمارة الفجيرة، كما أتيح المجال لبعض المشاركين للمرة الأولى في أن يثبتوا موهبتهم من خلال هذا العمل الفني.

وأضاف الحفيتي أن أكاديمية الفجيرة للفنون تعمل وفق رؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، على تنشيط الحركة المسرحية في الإمارة ودعم المواهب الفنية وصقلها من خلال تنسيبهم إلى قسم المسرح في الأكاديمية، وتأهيلهم بشكل أكاديمي وفني عالي المستوى.

أخبار ذات صلة
الإمارات: الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن بارقة أمل
قرقاش: لا بديل عن الحوار للحل السياسي في السودان
المصدر: وام
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن بارقة أمل
اليوم 03:12
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: لا بديل عن الحوار للحل السياسي في السودان
اليوم 03:12
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن: لا خطط لإجلاء الأميركيين من السودان
اليوم 03:12
خلال تحميل ناقلة بالحبوب في ميناء أوديسا على البحر الأسود (ا ف ب)
عربي ودولي
أوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مهدد بالتوقف
اليوم 03:12
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا (من المصدر)
عربي ودولي
مصدر عسكري لـ«الاتحاد»: الجيش الليبي يدرس إغلاق الحدود مع السودان
اليوم 03:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©