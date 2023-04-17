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ثقافة

«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في «لندن الدولي للكتاب 2023»

جمال بن حويرب
17 ابريل 2023 22:53

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في معرض لندن الدولي للكتاب أحد أكبر المعارض العالمية للكتاب والذي يقام في أولمبيا - لندن خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري.وسيحتضن جناح المؤسسة في المعرض سلسلة من الأنشطة والفعاليات المعرفية على مدار ثلاثة أيام تتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل واللقاءات الفكرية والطلابية.
وسيتم تسليط الضوء على نتائج مؤشِّر المعرفة العالمي وتقرير استشراف مستقبل المعرفة إلى جانب تنظيم جلسات حوارات المعرفة وكذلك جلسات استراحة معرفة.
إلى ذلك، أعرب جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن سروره بالمشاركة في الدورة الجديدة من المعرض الذي يجمع المؤلفين والناشرين والأكاديميين وقادة الفكر وصناع المحتوى المعرفي ومجتمع القراء من مختلف أنحاء العالم. وقال: «تتيح المشاركة للمؤسسة منصة عالمية للإضاءة على مشاريعها وبرامجها ومبادراتها ودورها في دفع عجلة التنمية وتوفير المؤشرات والأدوات التي تتيح للدول معالجة مكامن الضعف واستكشاف آفاق جديدة للتطور معرفيا وأكاديميا وتسهيل الوصول إلى موارد المعرفة وتحفيز أجيال الناشئة والشباب إلى القراءة والكتابة ونهل المعرفة».
وأضاف أن المؤسسة تولي أهمية خاصة للحضور في المعارض والملتقيات الدولية في سبيل تبادل الخبرات وتوطيد أواصر التعاون مع أقطاب صناعة المعرفة ومواكبة أحدث الاتجاهات المعرفية.

 

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