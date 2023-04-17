سالم بن سلطان القاسمي يزور متحف جمعية الشحوح للثقافة والتراث

زار الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، متحف جمعية الشحوح للثقافة والتراث وكان في استقباله محمد أحمد آل مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية.حضر الزيارة بجانب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد عبدالله الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، واللواء ركن متقاعد عبدالسلام عبدالله الشحي، وعدد من المسؤولين.

وأعرب الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عن إعجابه، خلال استماعه لشرح على محتويات المتحف المختلفة، بمقتنياته وأقسامه لما شاهده من تنظيم واهتمام من قبل القائمين عليه، مثنياً على جهودهم في إبراز التراث الوطني والشعبي، باعتبارهما أحد أهم روافد الهوية الإماراتية.

وأكد رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن التراث يعتبر ركناً أساسياً من أركان الهوية الوطنية الإماراتية، وأحد عناصر قوة المجتمع وحصانته والحفاظ عليه من الاندثار ونقل هذه الموروثات الوطنية الإماراتية من جيل إلى آخر في تحقيق رسالته.

ومن جانبه، قال محمد أحمد آل مالك، إن متحف جمعية الشحوح للثقافة والتراث يمتاز من خلال تصميمه على شكل قلعة متكاملة أعلى منطقه فيه البرج ذو التصميم الدائري وجميع جدران المتحف من الصخور المنحوتة حيث استغرق مدة بنائه أكثر من عشر سنوات.