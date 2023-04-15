أمسية شعرية في المجمع الثقافي

فاطمة عطفة (أبوظبي)

محبو الشعر كانوا على موعد أول أمس مع أمسية شعرية بالمجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، شارك فيها الشاعران خليفة مصبح الكعبي وسيف المنصوري، وأدار جلسة الأمسية الإعلامي الشاعر حمدان الدرعي، قائلاً: «الشعر له ناسه وله جمهوره - يا مرحبا بحضورنا الوافين/ يا مرحبا باللي حضر وشعوره - يدعي القصايد زين فوق الزين/ وحي القصيد اللي يسر حضوره- خصه يلي قاله عرب غالين/ سيف وخليفة شعر.. معنى.. وصوره - ناسٍ قدرهم وسط قلب وعين».

ثم قدم الشاعر خليفة بن مصبح الكعبي قائلاً: إنه شاعر إماراتي ومهندس اتصالات، حاصل على شهادة الماجستير في تخصص (الدراسات الاستراتيجية)، مبيناً أن الشاعر الكعبي نشأ في بيئة تعشق الشعر، وكانت بداياته الشعرية خلال الغربة ودراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شارك في العديد من البرامج الشعرية والتلفزيونية والإذاعية، كما شارك في الكثير من الأمسيات والمنابر الشعرية داخل الدولة وخارجها.

أما الشاعر سيف بن سالم المنصوري شاعر إماراتي صقلت موهبته الشعرية البيئة البدوية في واحة ليوا وسهول الظفرة ورمالها حيث كانت نشأته الأولى، وقد شارك في برنامج شاعر المليون وحصل على لقب شاعر المليون وبيرق الشعر للموسم السادس.

قدم كل شاعر خلال الأمسية باقة مختارة من قصائده، طاف خلالها بين وصف الطبيعة والحب والصيد والسفر وتجارب الحياة. وقد امتازت الأمسية بحضور جمهور واسع من هواة هذا الفن العربي العريق ومحبيه، حيث امتزج إيقاع الشعر الجميل بالحديث عن أهمية الشعر ومكانته الفنية والجمالية في كل العصور.