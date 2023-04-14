«مؤانسات» تختتم فعاليات دار الشعر الرمضانية

مراكش (الاتحاد)

اختتمت أمس دار الشعر بمراكش برنامجها الخاص بليالي الشعر الرمضانية، في دورتها الخامسة، بفقرة جديدة من برنامج «مؤانسات شعرية» استضافت الشعراء: خالد بودريف وآمال كريم العلوي وصالح لبريني، فيما أحيت الفنانة والشاعرة سمية عبدالعزيز فقرتها الموسيقية إلى جانب الفنان عبدالغني العزاوي.

واحتضن مقر الدار، فعاليات هذا اللقاء الشعري والفني، في إطار مواصلة من دار الشعر بمراكش للانفتاح على تجارب وأصوات شعرية مغربية قادمة إلى المستقبل.

واختتم شعراء «مؤانسات شعرية» فعاليات ليالي الشعر الرمضانية التي انطلقت بـ«شعراء وحكواتيون».

يشار إلى أن دار الشعر في مراكش مؤسسة ثقافية أقيمت في عام 2017 في إطار التعاون بين وزارة الثقافة والاتصال في المملكة المغربية ودائرة الثقافة في الشارقة، وتعنى باحتضان الإبداعات الشعرية وتوثيق الشعر المغربي وتوسيع تداوله.