«الشارقة القرائي للطفل 14» ينطلق في 3 مايو

الشارقة (الاتحاد)

يستقبل «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» زوار دورته الـ 14، على مدار 12 يوماً، خلال الفترة من 3 حتى 14 مايو المقبل في «مركز إكسبو الشارقة»، حيث يفتح أمامهم الباب للمشاركة والحضور في 1658 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية متنوعة، تحت شعار «عقول تتشكل»، يقدمها 512 ضيفاً من 66 دولة، بحضور ومشاركة 141 دار نشر، منها 93 دار نشر عربية.

الاستثمار في الوعي

وبالتزامن مع المهرجان، تنطلق الدورة الثانية من «مؤتمر موزعي الكتب»، خلال يومي 1 و2 مايو، بمشاركة 383 موزع كتب من 69 دولة حول العالم، منهم 223 موزعاً من 52 دولة أجنبية، و160 موزعاً من 17 دولة عربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر الهيئة بالشارقة، قال فيه أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اخترنا أن يكون الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة هو أولويتنا والقاعدة الجوهرية التي بنينا منها أسس مشروعنا الحضاري الكبير بأبعاده المحلية والعربية والعالمية».

وأضاف: «مشروعنا الأول أن نمنح الأطفال واليافعين والشباب أدوات التفكير السليم، وأن نفتح أمامهم أبواب التعلم واكتساب المهارات وفرص الاختراع والابتكار، ونحن على يقين أن ما سيفكرون به سيحدد مصيرنا وسيرسم القادم من مستقبلنا، ولهذا جاءت الدورة الجديدة من المهرجان هذا العام تحت شعار «عقول تتشكل» لتستكمل جهود العمل المتواصل للنهوض بوعي ومعارف ومهارات أطفالنا، وأردنا أن نقول للعالم إن العقول التي تتشكل اليوم بيننا هي الضمانة الأولى لكل ما نطمح له من تطلعات».

موعد ثقافي

من جانبه، قال راشد العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «منذ انطلاق المهرجان، حرصت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على مواكبته ومرافقته إعلامياً وإيصال رسالته الهادفة إلى العالم، إيماناً منها بأن هذا الموعد الثقافي الكبير يسهم في ربط الأطفال بالكتاب ويساعدهم في صقل إبداعاتهم، وتمتد فوائده لتشمل جميع أفراد الأسرة ليشاركوا في فعالياته وورشه المتنوعة».

وأضاف: «تتقاطع رسالة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في جوانب عدة مع رسالة هيئة الشارقة للكتاب في نشر الثقافة والوعي وتنشئة أجيال مرتبطة بالكتاب محبة للقراءة، وقد أعددنا خطة متكاملة تضمن تغطية شاملة لمختلف فعاليات المهرجان عبر برامج تليفزيونية وإذاعية مباشرة، تشمل نقل وقائع الافتتاح ببثّ مباشر».

وقال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب: «يتزامن مؤتمر موزعي الكتب مع المهرجان، ويمثل فرصة لمضاعفة سوق النشر العربي والعالمي، حيث توسعت رؤية المؤتمر ليشمل تنظيم ورش عمل، وجلسات، واجتماعات، لجعله فرصة لتبادل عقود البيع المباشر من الناشر إلى موزعي الكتب، بمشاركة خبراء ومتخصصين وكبار الشخصيات من قطاع النشر».

وكشف الحساني عن أن الدورة الـ 14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» تشهد مشاركة 141 دار نشر، منها 93 دار نشر عربية، تتصدرها دولة الإمارات بـ 77 ناشراً، وتليها لبنان بـ 12 ناشراً، ثم تأتي المملكة المتحدة وسوريا والأردن ومصر والكويت والسعودية والولايات المتحدة وأستراليا والهند والباكستان والجزائر والعراق.

استثمار في ازدهار المجتمعات

وقالت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل: «يجسد مهرجان الشارقة القرائي للطفل حرص إمارة الشارقة على الاستثمار في الأطفال، لأنهم الأمل الذي يرسم ملامح مستقبلنا ولأن الاستثمار فيهم هو استثمار في ازدهار مجتمعاتنا وتقدمها، ومن هنا تنبع أهمية هذا الحدث الذي نتطلع أن يظل فضاءً أمام الأطفال للتعبير عن أنفسهم وغرس حب الكتاب في نفوسهم».

فعاليات وعروض

ينظم مهرجان الشارقة القرائي للطفل 946 فعالية يشارك فيها 25 ضيفاً من 10 دول، تشمل ورش عمل للأطفال، وتتوزع على منصات لتغطي موضوعات فنيةٍ ورياضيةٍ وعلميةٍ وتقنية، كما ينظم المهرجان 136عرضاً ما بين أعمال مسرحية وعروض فنية، وعروضٍ جوالة وسيمفونيات غنائية، يقدمها 16 مشاركاً من 16 دولة.

68 ضيفاً

تسجل دورة هذا العام من مهرجان الشارقة القرائي مشاركة 68 ضيفاً من الفنانين والكتاب والمبدعين من 21 دولة، يحيون جلسات حوارية تسلط الضوء على أهم القضايا التي يواجهها العالم اليوم، وغيرها من الجلسات التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال، فضلاً عن ملكاتهم الإبداعية والفكرية.

نتائج «رسوم كتب الطفل 11»

يشهد مهرجان الشارقة القرائي للطفل إعلان نتائج «جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل» في دورتها الـ 11، التي وصل عدد المشاركات فيها 1300، بإجمالي 280 مشاركاً من 46 دولة تصدرتها دولة الإمارات ومصر، وسوريا، وإيران، والصين والمكسيك، وتأهل للمشاركة 235 عملاً من 85 فناناً يتنافسون على جوائزها.

رسوم متحركة

وتنظم «هيئة الشارقة للكتاب»، بالتزامن مع مهرجان الشارقة القرائي للطفل، «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» (الأنيميشن) من 3 إلى 5 مايو المقبل، والذي يلتقي على منصته للمرة الأولى في المنطقة، كبار الرسامين وصنّاع ومنتجي «الرسوم المتحركة» مع ناشري كتب الأطفال واليافعين، في 11 دورة متخصصة و6 ورش عمل و3 جلسات نقاشية.