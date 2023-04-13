«تريندز» يشارك في «لندن الدولي للكتاب 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

للسنة الثانية على التوالي، يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بجناح خاص في معرض لندن الدولي للكتاب 2023، الذي يقام في مركز أولمبيا بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة بين 18 و20 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 شركة من 60 دولة، في إطار رؤية المركز العالمية وخططه الاستراتيجية، إذ يُعد المعرض من أبرز معارض الكتب على مستوى العالم من حيث الأهمية وعدد الزوار ودور النشر المشاركة.

ويعرض جناح «تريندز» مجموعة واسعة ومتميزة من الإصدارات العلمية والبحثية والمعرفية التي تغطي مجالات علمية، وسياسية، وأمنية، واقتصادية، وعسكرية، إلى جانب موسوعات متنوعة، اختُصّ بها المركز تتناول حركات الإسلام السياسي.

إلى ذلك، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن مشاركة «تريندز» في معرض لندن الدولي للكتاب الذي سيجمع في مكان واحد وجهاً لوجه أكثر من 25 ألف متخصص في صناعة النشر والكتاب، تأتي في إطار الحرص على الحضور النوعي والفاعل في المحافل الثقافية العالمية، مشيراً إلى أن المعرض منصة عالمية ثقافية كبرى للتواصل مع الآخرين، ونافذة واسعة لإطلاع الجمهور من خلالها على نتاج «تريندز» المعرفي الذي يستشرف المستقبل ويشارك في صنعه. وأكد أن المشاركة فرصة لتعزيز الانتشار والتوسع في نشر المعرفة القائمة على البحث العلمي في المحافل الثقافية الدولية كافة.

وأوضح العلي أن «تريندز» سيعرض مجموعة واسعة من الإصدارات التي تتّسم بالتنوّع والثراء، وتستعرض مجموعة من القضايا والأزمات العالمية الراهنة، مضيفاً أن مشاركة «تريندز» في المعرض تعزز حضوره على الساحة العالمية، فهي لن تقتصر على عرض الكتب، بل ستكون هناك عديد من الندوات الثقافية وحلقات الحوار والنقاش، بمشاركة خبراء وباحثين في مختلف المجالات المعرفية والعلمية. حيث سيحتضن المعرض أكثر من 200 جلسة ومؤتمر.

ومن جانبها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في مركز «تريندز»، إن معرض لندن الدولي للكتاب من أضخم التظاهرات العالمية للكتاب، ويُعدُّ الأهم في العالم، ويشكل حاضنة معرفية لعشرات الآلاف من المثقفين والكُتَّاب والباحثين والناشرين، ما يعزز انتشار إصدارات «تريندز» والتعريف بها أمام مئات الآلاف من الزوار والكُتّاب والباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم. وأضافت أن المعرض فرصة للتعريف بالمركز وتوضيح رؤيته ورسالته المعرفية. كما أنه يُعد محفلاً للتعرف على أبرز دور النشر والترجمة، وبناء شراكات جديدة مع صنّاع الكتاب ومراكز البحث ودور النشر المشاركة. كما أنه فرصة للترويج لإصدارات «تريندز» المتنوعة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتواصل مع الآخر بمختلف لغات العالم، موضحة أن من أبرز الإصدارات التي سيتم عرضها في المعرض إصدارات المركز المتصلة بالإسلام السياسي التي يتميز «تريندز» باختصاصه فيها، إضافة إلى كتب أخرى تغطي مجالات عدة.

نقاش علمي

حول برنامج مشاركة المركز في معرض لندن الدولي للكتاب 2023، قالت اليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في «تريندز»، إن جناح المركز في المعرض سيشهد حلقة نقاش علمية في 19 أبريل الجاري بعنوان «محركات المستقبل.. الاقتصاد وقضايا المناخ - رؤية من الشرق الأوسط»، يشارك فيها عوض البريكي رئيس قطاع تريندز غلوبال، وماثيو جودوين مدير البرامج، معهد توني بلير للتغيير العالمي بالمملكة المتحدة، وستيفن سكاليت خبير الشؤون الاقتصادية بتريندز، مضيفة أنه ستقام على مدار ثلاثة أيام فعاليات وأنشطة إعلامية للتعريف بالمركز وإصداراته وبناء شراكات فاعلة.