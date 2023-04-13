«كلمة» يُصدر الترجمة العربية لكتاب «25 يوماً إلى عدن»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر «مشروع كلمة للترجمة» في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الترجمة العربية لكتاب «25 يوماً إلى عدن - فصول لم تروَ عن قوات النخبة العربية في الحرب»، لمؤلفه الدكتور مايكل نايتس، المتخصّص في الشؤون العسكرية والأمنية في الخليج العربي، والتي أنجزها المترجم سامر أبو هواش.

حملة حاسمة

ويتناول كتاب «25 يوماً إلى عدن» الحملة العسكرية الحاسمة التي قادتها قوات عربية خاصة ورجال المقاومة اليمنية لتحرير ميناء عدن التاريخي من سيطرة ميليشيا الحوثي، ويروى القصة الحقيقية لتشكيل دول الخليج العربي تحالفاً من عشر دول خلال أسبوع واحد، أطلق أكبر عملية عسكرية، وقد تعرّضت تلك الحملة لفترات من المدّ والجَزْر، حيث كانت المقاومة الجنوبية أحياناً تقاتل والبحر من ورائها، لكنها تمكّنت من الصمود، وهزمت الغزاة نهاية المطاف وانطلقت في إثرهم.

ويسرد الكتاب تفاصيل هذا النزاع المسلّح، فقد واجهت المقاومة اليمنية، إلى جانب قوات النخبة الإماراتية، الحوثيين الآتين من شمال اليمن، فيما تصوّر خلفية القصة ميناء عدن الرومانسي المهمل أمام سفوح جبل بركاني، وأنصاب تعود إلى العصر الفيكتوري، مع عمارة بريطانية غريبة ومنتجعات بحرية.

مؤشّرات مهمّة

ويروي مؤلف الكتاب، وهو خبير متخصّص في الشؤون العسكرية لمنطقة الشرق الأوسط، القصة مستنداً إلى شهادات مشاركين في الحملة العسكرية، مقدماً تفاصيل دقّق فيها تظهر مؤشّرات مهمّة على مستقبل الصراع.

ويحمل الكتاب إهداءً إلى الشهداء، الملازم أول عبدالعزيز سرحان صالح الكعبي، الرقيب سيف يوسف أحمد الفلاسي، العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي، العريف أول خالد عبدالله الشحي، العريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي، ويضم مقدمة و14 فصلاً، كما يضم مجموعة كبيرة من الخرائط المعززة لما ورد فيه عن مواقع المعارك ومسرح العمليات. ويقول المؤلف في مقدمته: «هذا توثيق للحظة التي خط فيها العرب خطاً في الرمال لمنع الميليشيات من كسب موطئ قدم في شبه الجزيرة العربية، حيث سيصبحون على مرمى حجر من أقدس المواقع الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسيتمكنون من قطع قناة السويس ووقف عشرين بالمائة من شحنات النفط العالمية، وكما وصف الأمر أحد جنود القوات الخاصة فهذه: قصة قوات نخبة عربية وهي تقاتل شبحاً آتياً من الجبال إلى الطريق البحري الأهم في العالم».

بين المؤلف والمترجم

مؤلف الكتاب الدكتور مايكل نايتس زميل في برنامج الزمالة «ليفر» في معهد واشنطن، ومن مهامه إطلاع صنّاع السياسة والقادة العسكريّين والاستخباراتيّين في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، على التطورات في ميادين القتال الإقليمية، وهو حاصل على الدكتوراه من قسم دراسات الحروب في الكلية الملكية بلندن، وعمل مؤرّخاً للشؤون العسكرية، فيما أمضى وقتاً مكثَّفاً في اليمن في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، الذي تخلَّله جانب من الحروب الستّ التي خاضتها الحكومة اليمنية ضد الحوثيّين، كما عمل مع القوات الأمنية اليمنية.

أما مترجم الكتاب سامر أبو هواش فقد صدر له 12 ديواناً شعرياً، من بينها: «تحية الرجل المحترم» و«شجرتان على السطح» كما نشرت له روايتان هما: «عيد العشّاق» و«السعادة». ترجم العديد من الدواوين الشعرية والروايات وقصص الأطفال، من بينها: «على الطريق» لجاك كرواك، و«الأعمال القصصية الكاملة لوليم فوكنر»، وقد دأب على ترجمة الشعر الأميركي.