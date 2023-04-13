إطلاق المبادرة الشعرية «أزاهير في حب زايد الخير»

العين (الاتحاد)

برعاية الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري، وبمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، أطلقت مبادرة شعرية بعنوان «أزاهير في حب زايد الخير» بمشاركة 70 شاعراً وشاعرة من الإمارات والخليج والوطن العربي، وتفاعل الشعراء مع المبادرة بالقصائد التي تعبّر عن أسمى معاني الوفاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ضمت المبادرة 7 أجزاء تناولت خصالاً كريمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منها: «الرحمة - العطاء - فزعة الجار - الإنسانية - حل النزاعات - إغاثة الملهوف».

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم: نلاحظ في قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعلقه بأرضه، وحبّه للوطن، وحب الحياة فيه، وحب الإنسان وحب النماء، فهذه المعاني وغيرها خطها الشيخ زايد أبياتاً أصبحت مخزوناً ثقافياً وأدبياً ثميناً ننهل منه الحكم والمهاني السامية.

ولفت بن حم إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحب الثقافة والشعر، مشيداً بأهمية المبادرات التي تعقد، والتي من شأنها أن تعرف أبناء الجيل الجديد إلى شخصية القائد المؤسِّس، وسماته والجوانب المتعددة في مسيرته، ومنها الجوانب الثقافية الملهمة. وشكر المشاركين في المبادرة لما بذلوه من جهد لإنجاحه، متمنياً لهم التوفيق.

وقال: مهما سردنا من أشعار وقصص لن نستطيع أن نفيه حقه، واسم زايد سيظل حياً في قلوبنا.

يذكر أن لجنة المبادرة تكونت من: الإشراف العام والتنسيق (الشاعرة عليا العامري - الشاعرة ماجدة الجراح)، المراجعة والتدقيق (الشاعر جمال الشقصي - الشاعر سعيد بن غماض الراشدي - الشاعرة مريم النقبي)، واللجنة الإعلامية والإخراج العام (الشاعر عامر الشبلي - الشاعر سيف الحارثي).