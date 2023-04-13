الأرشيف والمكتبة الوطنية يوقع مذكرة تفاهم مع "الإمارات للمكتبات"
عبدالله ماجد آل علي وفهد المعمري خلال توقيع مذكرة التفاهم
13 ابريل 2023 23:37
سعد عبد الراضي (أبوظبي) وقع الأرشيف والمكتبة الوطنية وجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات مذكرة تفاهم ترمي إلى توطيد أواصر التعاون المستمر وتبادل الخبرات، وتنظيم العمل المشترك، وتبادل الخبرات بما يحقق الارتقاء إلى أعلى مستويات الجودة بتطبيق المواصفات والمقاييس الدولية، وأفضل الممارسات المتبعة في المجالات الثقافية. وقع مذكرة التفاهم كل من مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبدالله ماجد آل علي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات فهد علي المعمري، وذلك بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية.
أواصر التعاون وبهذه المناسبة أكد عبدالله ماجد آل علي حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تمتين أواصر التعاون مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، ولاسيما في هذه المرحلة التي تتواصل فيها جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في إنشاء المكتبة الوطنية التي نريدها أن تضاهي كبريات المكتبات الوطنية في العالم، وأن تكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتكامل مع دور الأرشيف الوطني الذي يحفظ ذاكرة الوطن. وأشار إلى أهمية المكتبات عامة ودورها في بناء مجتمعات المعرفة، والاقتصاد الذي يعتمد على المعرفة، وفي عبور الأجيال المثقفة والواعية نحو المستقبل وهي تسير نحو مئوية الإمارات في عام 2071 حيث تتطلع الإمارات لتحتل الصدارة بين دول العالم. وأضاف: إن المكتبات اليوم لم تعد مجرد رفوف تحمل الكتب، وإنما هي واحات ثقافية وصروح للمعرفة، ووجهات حضارية تثري المشهد الثقافي والإبداعي والمعرفي، وتعزز الوعي الثقافي الذي من شأنه بناء حياة أرقى ومستقبل أفضل للمجتمع، وهذا ما يزيد في التعاون الذي نعطيه الصفة القانونية اليوم.
مبادرات ومشاريع وأشاد فهد المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤكداً أن المبادرات والمشاريع، والفعاليات المتخصصة والتجارب الناجحة للأرشيف والمكتبة الوطنية جديرة بأن تجعلنا نتفاءل بمستقبل هذا التعاون الذي نتطلع إلى توسيع ميدانه بما يعود بالفائدة على الطرفين. هذا وقد ركزت بنود مذكرة التفاهم على التنسيق في البرامج المشتركة، وتنظيم الفعاليات المشتركة كالمعارض والندوات، والمؤتمرات وورش العمل، والرحلات العلمية، وتقديم الاستشارات في مجال تطوير مختلف مؤسسات المعلومات في الدولة، واستضافة الأرشيف والمكتبة الوطنية لمقر فرع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في أبوظبي، وتوفير التسهيلات الضرورية لأداء مهامه، والتنسيق لجمع وإتاحة البيانات الموثوقة حول واقع مؤسسات المعلومات في الدولة ومشاركتها في المشاريع الدولية... وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع المذكرة -في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية- بحضور عدد من المديرين والموظفين في كلتا المؤسستين.