الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يوقع مذكرة تفاهم مع "الإمارات للمكتبات"

عبدالله ماجد آل علي وفهد المعمري خلال توقيع مذكرة التفاهم
13 ابريل 2023 23:37

سعد عبد الراضي (أبوظبي)
وقع الأرشيف والمكتبة الوطنية وجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات مذكرة تفاهم ترمي إلى توطيد أواصر التعاون المستمر وتبادل الخبرات، وتنظيم العمل المشترك، وتبادل الخبرات بما يحقق الارتقاء إلى أعلى مستويات الجودة بتطبيق المواصفات والمقاييس الدولية، وأفضل الممارسات المتبعة في المجالات الثقافية.
وقع مذكرة التفاهم كل من مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبدالله ماجد آل علي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات فهد علي المعمري، وذلك بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية.

أواصر التعاون
وبهذه المناسبة أكد عبدالله ماجد آل علي حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تمتين أواصر التعاون مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، ولاسيما في هذه المرحلة التي تتواصل فيها جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في إنشاء المكتبة الوطنية التي نريدها أن تضاهي كبريات المكتبات الوطنية في العالم، وأن تكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتكامل مع دور الأرشيف الوطني الذي يحفظ ذاكرة الوطن.
وأشار إلى أهمية المكتبات عامة ودورها في بناء مجتمعات المعرفة، والاقتصاد الذي يعتمد على المعرفة، وفي عبور الأجيال المثقفة والواعية نحو المستقبل وهي تسير نحو مئوية الإمارات في عام 2071 حيث تتطلع الإمارات لتحتل الصدارة بين دول العالم.
وأضاف: إن المكتبات اليوم لم تعد مجرد رفوف تحمل الكتب، وإنما هي واحات ثقافية وصروح للمعرفة، ووجهات حضارية تثري المشهد الثقافي والإبداعي والمعرفي، وتعزز الوعي الثقافي الذي من شأنه بناء حياة أرقى ومستقبل أفضل للمجتمع، وهذا ما يزيد في التعاون الذي نعطيه الصفة القانونية اليوم.

مبادرات ومشاريع
وأشاد فهد المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤكداً أن المبادرات والمشاريع، والفعاليات المتخصصة والتجارب الناجحة للأرشيف والمكتبة الوطنية جديرة بأن تجعلنا نتفاءل بمستقبل هذا التعاون الذي نتطلع إلى توسيع ميدانه بما يعود بالفائدة على الطرفين. 
 هذا وقد ركزت بنود مذكرة التفاهم على التنسيق في البرامج المشتركة، وتنظيم الفعاليات المشتركة كالمعارض والندوات، والمؤتمرات وورش العمل، والرحلات العلمية، وتقديم الاستشارات في مجال تطوير مختلف مؤسسات المعلومات في الدولة، واستضافة الأرشيف والمكتبة الوطنية لمقر فرع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في أبوظبي، وتوفير التسهيلات الضرورية لأداء مهامه، والتنسيق لجمع وإتاحة البيانات الموثوقة حول واقع مؤسسات المعلومات في الدولة ومشاركتها في المشاريع الدولية... وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع المذكرة -في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية- بحضور عدد من المديرين والموظفين في كلتا المؤسستين.

 

 

أخبار ذات صلة
شباب «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في «فرسان التسامح»
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يكمل «مربع الذهب» في كأس منصور بن زايد
الأرشيف والمكتبة الوطنية
مذكرة تفاهم
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©