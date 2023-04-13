«تراث الإمارات» ينظم ندوة عن قطاع الفضاء الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي تراث الإمارات الأربعاء ندوة افتراضية بعنوان «قطاع الفضاء الإماراتي.. قراءة تاريخية علمية حضارية»، تحدث فيها الأستاذ الدكتور حميد النعيمي مدير جامعة الشارقة مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والأستاذ الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدنان الريس مدير مهمة طموح زايد في مركز محمد بن راشد للفضاء، وأدار الندوة الإعلامي خلفان الكعبي.

محطات بارزة

وتحدث الدكتور حميد النعيمي عن مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء، حيث بيّن أنها تعد من الدول المتقدمة في مجال الفضاء والفلك، كما تناول أهمية تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في التعليم العام والجامعي لما لها من أثر كبير على الكادر البشري وعلى الأمن القومي والاقتصاد والسياسة والعلوم المختلفة، مشيراً إلى أن الكثير من التقنيات التي نستخدمها في أعمالنا اليومية جاءت من علوم الفضاء.

وتناول النعيمي اهتمام الدولة بعلوم الفضاء من خلال إنشاء المراكز المتخصصة والمناهج الدراسية للجامعات والثانويات، كما نوّه بالبرامج المختصة بعلوم الفضاء في الدولة والبنية التحتية لقطاع الفضاء، متناولاً عدداً من المحطات البارزة في قطاع الفضاء الإماراتي.

فيما تحدث الدكتور أحمد علي مراد عن جهود جامعة الإمارات في تأهيل وإعداد جيل من المتخصصين في علم الفضاء، مؤكداً على اهتمام الدولة بقطاع الفضاء مشيراً إلى أنه يعمل اليوم ضمن منظومة تكاملية تضم البرامج التعليمية والمراكز البحثية. وقال إن وجود هذه المنظومة المدعومة من القيادة الرشيدة جعل البحث العلمي أولوية في المؤسسات الأكاديمية.

طموح زايد

فيما تناول عدنان الريس مهمة طموح زايد وما حققته، مبيناً أن مركز محمد بن راشد للفضاء يعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الفضاء عبر أربعة برامج رئيسة، هي برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية، وبرنامج استكشاف المريخ، وبرنامج المريخ 2117، وبرنامج رواد الفضاء، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك كوادر وطنية على مستوى عالٍ في علوم وتقنية الفضاء المتقدمة.ومن جهته أكد نادي تراث الإمارات في كلمته أن الندوة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه النادي للإنجازات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات المختلفة، حيث يعمل لتسليط الضوء عليها، كما يهتم النادي بتعزيز التبادل المعرفي والعلمي في كافة المجالات والتعاون مع جميع المراكز العلمية والبحثية بما يخدم حضارة هذا الوطن.

وأشار النادي إلى أن دولة الإمارات اليوم تعد عنواناً للريادة والإبداع في ما يتعلق بقطاع الفلك وعلوم الفضاء.