الشارقة تحتفي بفائزي «الإبداع العربي 26»

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشهد العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 26 إلى 27 من أبريل الجاري فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، للاحتفاء بالفائزين في الدورة السادسة والعشرين، وتنظيم ورشة علمية مصاحبة تحت عنوان «مستقبل الشعر العربي في ظل التحولات».

إلى ذلك، قال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية الأمين العام للجائزة: «تحظى الجائزة منذ تأسيسها برعاية صاحب السموّ حاكم الشارقة، يقيناً من سموّه بأهمية دعم المبدعين الشباب الباحثين عن أولى منجزاتهم الأدبية، وقد شكّلت منذ العام 1997 هوية وخصوصية ثقافية بوصفها احتفاء وحاضنة للمبدعين في كافة الأجناس الأدبية».

وأضاف: «تحلّ جائزة الشارقة للإبداع العربي في الأردن كوجهة جديدة تثري تنقلها بين الدول العربية، ويعكس توسّع وتنقّل الجائزة عربياً رؤية مشروع الشارقة الثقافي، من أجل أن تعمّ الفائدة الثقافية في أقطار العالم العربي كافة».

وتابع: «تمكنت الجائزة على مدار دوراتها المتتالية من رفد المكتبة العربية بمئات الإصدارات الشعرية والروائية والقصصية والنقدية والمسرحية»، مشيراً إلى أن الجائزة تشهد في كل دورة مشاركة عربية واسعة، وفي هذه الدورة استقطبت أكثر من 400 عمل أدبي، في مشهد يؤشر إلى أهمية المسابقة لدى الكتّاب العرب، فهي تفتح أبوابها في كل دورة من أجل البحث عن مبدعين جدد.

ويشهد اليوم الأول من فعاليات الجائزة حفل تكريم الفائزين في الدورة السادسة والعشرين، ويقام في المكتبة الوطنية في العاصمة عمّان، على أن يلي الحفل ورشة علمية يشرف عليها الشاعر الدكتور الأردني راشد عيسى، وتشمل محورين هما: «تحولات القصيدة العربية»، و«الأدب التفاعلي والقصيدة التفاعلية».

ويشارك في المحور الأول: غالب أحمد عبده – الفائز بالمركز الأول في الشعر، ورهام محمود عيسى – الفائزة بالمركز الأول في مجال القصة، وإباء الخطيب مصطفى – الفائزة بالمركز الأول في مجال المسرح، وإيمان عصام خلف – الفائزة بالمركز الأول في مجال النقد.

وتتواصل فعاليات اليوم الأول بالمحور الثاني الذي يشارك فيه: هناء سعد محمد عبدالدايم – الفائزة بالمركز الثاني في مجال أدب الطفل، وعلي عواد عبدالله خضير – الفائز بالمركز الأول في مجال الرواية، ومحمد حسانين إمام – الفائز بالمركز الثاني في مجال النقد، ووفاء مفتاح ابنه يوسف – الفائزة بالمركز الثالث في مجال النقد.

ويشهد اليوم الثاني من فعاليات الجائزة أمسية شعرية للفائزين في حقل الشعر، وهم: غالب أحمد عبده العاطفي، وسلام جليل عبدالحسين، وعبدالله محمود العبد، وقراءات قصصية للفائزين في حقل القصة القصيرة، وهم: رهام محمود عيسى، وكامل محمد كامل ياسين، ونورهان نشأت فكري.

بلغ عدد الفائزين في جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، 18 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الدول العربية، وذلك في الحقول الأدبية الستة من الجائزة، وهي: الشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والنص المسرحي، وأدب الطفل، والنقد، وكانت إدارة الشؤون الثقافية كشفت عن أسماء الفائزين خلال مؤتمر صحفي عقد سابقاً.