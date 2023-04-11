«كان يا مكان» توزع 1000 كتاب في مصر

الشارقة (الاتحاد)

نجحت مبادرة «كان يا مكان»، التابعة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في توزيع 1000 كتاب أهدتها «جمعية الناشرين الإماراتيين» للمبادرة، على قرى ومناطق في مصر، بهدف تنمية معدلات القراءة بين الأطفال، وتعزيز مخزونهم الثقافي والأدبي.

وسعياً إلى جعل توزيع الكتب على الأطفال حدثاً مميزاً، أقامت مبادرة «كان يا مكان» في قرية الدوامة فعاليات ثقافية ترفيهية للصغار، كما نظّمت في مؤسسة «نتعلم» في حي المقطم بالقاهرة برامج ثقافية وورش عمل قرائية بالتعاون مع «دار علياء» للنشر، لجعل المبادرة مصدر إلهام يسعد أطفال المنطقـتين، ويزرع في قلوبهم حب القراءة والمطالعة.

وخلال حملة توزيع الكتب، تم تنظيم جلسات قراءة للأطفال، قادها الكاتب والقاص المصري هيثم السيد، الحائز جائزة «اتصالات لكتاب الطفل»، والعديد من الجوائز المرموقة تكريماً لجهوده في تأسيس مبادرة «عربية الحواديت»، التي تجوَّل من خلالها على مختلف المحافظات المصرية، ناثراً جماليات القصص بين الصغار، حيث شارك الأطفال تجربته وأسلوبه الفريد في سرد القصص، ما ساعدهم على الانخراط في القصص وتنمية حبهم للقراءة، مؤكداً نجاح مبادرة «كان يا مكان» في تعزيز ثقافة القراءة بين الأطفال في مصر، ودورها في بناء مجتمع أكثر معرفة وإبداعاً.

إلى ذلك، قالت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إن مبادرة «كان يا مكان» أثبتت أنها خطوة مهمة في تعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة، ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن في جميع أنحاء العالم العربي أيضاً، مشيرة إلى أنها تبرز الدور الذي تلعبه الكتب في تشكيل عقول الشباب وتعزيز حب التعلم الذي يمكن أن يستمر مدى الحياة.

وأضافت: «تمثل الكتب بوابة لعالم من الخيال والإبداع والمعرفة، كما أنها تفتح آفاقاً جديدة وتوفر فرصاً للنمو الشخصي واكتشاف الذات، ومن خلالها يمكن للأطفال التعرف على ثقافات مختلفة، واستكشاف أفكار جديدة، وتطوير مهارات التفكير النقدي، ما يجعل جهود «لمجلس الإماراتي لكتب اليافعين في مبادراته حجر أساس في تشجيع القراءة وجعل الكتب في متناول الجميع، للإسهام في تمكين الأجيال القادمة بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في الحياة». وأكدت العقروبي أهمية التعاون والشراكة في تحقيق هذا الهدف، حيث أثنت على جهود جمعية الناشرين الإماراتيين في تحقيق أهداف مبادرة «كان يا مكان»، ودورها في نجاح هذه القضية النبيلة.

وحول جهود جمعية الناشرين الإماراتيين في الحملة، أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، الدور المهم الذي يلعبه الناشرون الإماراتيون في هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الجمعية ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز القراءة وتشجع التعلم، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.

وأضاف: «نؤمن بأن جعل الكتب في متناول الجميع يساهم في إنشاء مجتمع أكثر استنارة، حيث تساهم المبادرة في استكشاف طرق جديدة لمشاركة الأطفال متعة المعرفة، وتعزيز دور الأدب والقصص في تعزيز معارف الصغار والشباب، ونحن على يقين بأن مبادرة (كان يا مكان) ستلهم الآخرين لاتخاذ الإجراءات الداعمة لقضية تعزيز القراءة ونشر المعرفة».