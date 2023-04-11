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ثقافة

الشارقة تُكرّم قامات ثقافية سودانية ومصرية

عبد الله العويس
12 ابريل 2023 02:59

الشارقة (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشهد عاصمتا السودان وجمهورية مصر العربية، توالياً، في مايو المقبل، تنظيم فعاليات ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، الذي يهدف إلى تكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية.
إلى ذلك، قال عبدلله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «أوجد ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي حالة تكريمية نوعية لها خصوصيتها ودلالتها للاحتفاء بالمثقفين العرب، وهي رؤية أسّس لها صاحب السمو حاكم الشارقة، لتستكمل ما بدأه مشروع الشارقة الثقافي منذ عقود برعاية الأدباء والكتاب العرب، وتقدير جهودهم الحثيثة في خدمة الثقافة العربية».
وأضاف: «وصل الملتقى، الذي انطلق في أبريل 2021، إلى عشرات الكتاب والأدباء والمفكرين في مصر، والسودان، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، والأردن، وكرّمهم في بلدانهم وبين أهاليهم وسط احتفاء ثقافي شعبي ورسمي مبهج، كما سجّل حضوراً بارزاً وعنواناً لافتاً بين العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية».
وتابع: «تشهد الدورتان المقبلتان في السودان ومصر تكريم شخصيات ثقافية بارزة سجّلت حضورها في الساحة الثقافية العربية بنتاج أدبي مميز وجهد إبداعي لم يعرف التوقف طيلة سنوات، وبدوره يذهب الملتقى إلى تلك القامات ليتوّج تلك السنوات بما قدّموه من عطاء ثقافي كبير».
ويصل الملتقى إلى الخرطوم في نسخته الثالثة عشرة في الخامس من مايو المقبل، حيث سيحتفي بأربعة أدباء هم: الأديب المترجم تاج السر خضر سيد أحمد، والروائية زينب بليل، والشاعرة رضية آدم محمد فضل المولى، والقاص أ.د مختار إبراهيم محمد عجوبة.
فيما يواصل الملتقى تجواله ليحلّ في القاهرة في نسخته الرابعة عشرة في الحادي عشر من مايو المقبل، ليكرّم أربع قامات ثقافية، وهي: الناقد أحمد شمس الدين الحجاجي، والشاعر محمد زكريا عناني، والقاص والروائي جار النبي الحلو، والروائي عبده محمد عبده.

الشارقة
الثقافة
سلطان بن محمد القاسمي
السودان
مصر
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