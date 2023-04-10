المجلس الثقافي البريطاني يعقد قمة الثقافة والمناخ

عقد المجلس الثقافي البريطاني في دولة الإمارات خلال يومي (28 و29 مارس الماضي) بالشراكة مع مؤسسة «فن جميل» لإطلاق قمة الثقافة والمناخ التي انعقدت في مركز جميل للفنون، الذي يعتبر متحفاً للفنون والأفكار المعاصرة في دبي.
جمعت القمة التي جرت على مدار يومين بين 20 من القادة الثقافيين وصناع السياسات الذين يُمثلون 13 منظمة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفلسطين والأردن ولبنان والبحرين وتركيا والمملكة المتحدة، في مسعىً لاستكشاف الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الثقافي في قيادة التغيير المستدام طويل الأمد فيما يتعلق بأزمة المناخ في مجتمعاتهم.تمحورت القمة حول أربعة مجالات نقاش أساسية: السياسة والسياسات؛ الطاقة والعمليات؛ المعارض ومواد العرض؛ البرامج والجماهير.
وقد تضمنت القمة الأنشطة التالية: ورش عمل ونقاشات تهدف إلى دراسة الأساليب والأُطر العملية لتتبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة ورصدها والتقليص منها، نقاشات للتعرف على كيفية إشراك المجتمعات في قضايا المناخ المهمة من خلال المعارض والحملات الموجهة للجمهور لتشجيع المجتمعات على التقليص من بصماتها الكربونية، وعروض تقديمية معمقة ودراسات حالة قدمها خبراء إقليميون متخصصون، ومستشارون مقيمون في الإمارات متخصصون في تقييم انبعاثات الغازات الدفيئة والعمليات المستدامة.
دور محوري
في هذا الصدد، قالت عايدة سلامانكا مديرة المجلس الثقافي البريطاني في الإمارات: «إن المشاركة الهادفة في العمل المعني بالمناخ هي التحدي الوحيد الأكثر أهمية الذي يواجه جيلنا والأجيال القادمة. نحن نرى أن القطاع الثقافي والفنانين وممارسي الفنون يلعبون دوراً محورياً في دعم التغيير الملموس والهادف في مساعدة جماهيرهم على الانخراط على المستوى العاطفي والانتقال من مجرّد الوعي إلى التصرف بطريقة إيجابية تحوّلية. تُعدّ هذه القمة المبنية على الأهداف المحددة لمؤتمر الأطراف COP 28 نقطة انطلاق في التصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي على القطاع الثقافي، والدور الذي يمكن أن تلعبه في المساهمة في العمل المعني بالمناخ».
منظور ثقافي من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل، أنطونيا كارفر: «هذه القمة هي جزء من التفويض طويل الأمد الذي تلتزم به مؤسسة فن جميل للتعامل مع حالات الطوارئ المناخية من منظور ثقافي. لقد كانت الأيام القليلة السابقة مفيدة في الجمع بين الجهات الثقافية المتعاونة من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنظراء البريطانيين لمشاركة التحديات وتطوير الممارسات الفضلى - وللاستعداد مسبقاً لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP 28 فضلاً عن المشاركة الحاسمة للفنون في الأجندة».
توصيات أساسيةيجدر بالذكر أن قمة الثقافة والمناخ، كانت قد انعقدت تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) والذي من المقرر عقده في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة دبي للمعارض. وقد اُختتمت القمة بعدة مواضيع وتوصيات أساسية، بما في ذلك ميثاق استدامة مشترك للمنظمات الثقافية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واعتماد مجموعة أدوات من تصميم URGE Collective تعكس تحديات المناخ الإقليمية التي تشهدها المتاحف والمساحات الفنية.