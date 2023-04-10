«الشارقة للكتاب» تنظم «مؤتمر الرسوم المتحركة» 3 مايو

الشارقة (الاتحاد)

لأول مرة في المنطقة العربية، أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن إطلاق «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الذي يجمع في مكان واحد كبار فناني وصنّاع ومنتجي «الرسوم المتحركة» مع ناشري كتب الأطفال واليافعين، حيث تقدم منصة دولية لهذا القطاع الإبداعي، خلال الفترة من 3-5 مايو، بـ«مركز إكسبو الشارقة»، على هامش فعاليات الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

تنظم «هيئة الشارقة للكتاب» المؤتمر بالتعاون مع شركة «ليليوم» لإنتاج وتوزيع المحتوى التلفزيوني، وبالشراكة مع مهرجان «بيرجيمو أنيميشن ديز» الإيطالي، لتقدم لهواة ومحترفي فن الرسوم المتحركة (الأنيميشن) فرصة التعارف وتبادل الأفكار وتعزيز التواصل، إلى جانب تيسير آليات بيع وشراء حقوق الإنتاج والنشر بين العاملين في قطاعي صناعة المحتوى المكتوب والمرئي.

منصات تواصل

يتضمن المؤتمر عدداً من الدورات وورش العمل وعروض الأفلام، إضافة إلى لقاءات واجتماعات عمل مع الناشرين والمنتجين، كما يخصص منصات للتواصل المباشر مع نجوم عالم الرسوم المتحركة (الأنيميشن)، أمثال جون نيفاريز، الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم «كوكو»، وساندرو كلويزو، فنان الرسوم المتحركة (الأنيميشن) ومصمم الشخصيات الفائز بجائزة «آني» عن فيلم «عودة ماري بوبينز»، وتاكاهيرو يوشيماتسو، مخرج «دراجون بول» و«دراجون بول زد».

ويتضمن المؤتمر 9 ندوات و9 ورش عمل ودورات متخصصة و3 جلسات نقاشية، وبرنامجاً حافلاً من الأنشطة والفعاليات الموجهة للمتخصصين والشباب من هواة صناعة الرسوم المتحركة (الأنيمشن)، ليقود بذلك جهود النهوض بقطاع صناعة رسوم كتب الأطفال، وإنتاج أفلام الرسوم المتحركة (الأنيميشن) في الإمارات والمنطقة العربية.

وتهدف فعاليات برنامج المؤتمر، التي تناسب فئات متنوعة من الجمهور بمختلف أعمارهم واهتماماتهم، إلى التعريف بعالم الرسوم المتحركة الذي يتميز بمستوى عالٍ من الإبداع والتكنولوجيا الحديثة، حيث يجمع فنوناً وحرفاً مختلفة، ويحفز الجمهور على التخصص فيها، ويقدم فرصة للتواصل الإبداعي بين الفنانين الشباب والشخصيات الرئيسة في عالم الرسوم المتحركة (الأنيميشن)، إذ يركز المؤتمر على الكتابة والموضوعات وتقنيات الإنتاج وتحريك الصور، وسبل التعبير عنها في الإنتاج الترفيهي والمعرفي.

خطوة جديدة

قالت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة لرسوم المتحركة: «على مدار ثلاثة أيام، يقدم المؤتمر لعشاق الرسوم المتحركة (الأنيميشن) في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها فرصة الاستمتاع برحلة إلى عالم الرسوم المتحركة، والتعرف على كواليس تحريك الصور وبث الحياة فيها، ويمثل خطوة جديدة في جهود إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب نحو الارتقاء بالمحتوى المرئي المخصص للأطفال، إذ يوفر منصة للخبراء ويقدم لهم فرصة لقاء أفضل الناشرين وفناني الرسوم المتحركة (الأنيميشن) والمنتجين في العالم، لاستكشاف آفاق التعاون وبيع وشراء حقوق الإنتاج والنشر، وبناء مجتمع من المتخصصين بالرسوم المتحركة (الأنيميشن) في المنطقة».

من جانبه، قال المدير الفني بيترو بينتي: «نسعى لتعزيز مكانة الشارقة مركزاً لصناعة الرسوم المتحركة (الأنيميشن) في العالم العربي، وتوسيع آفاق المتخصصين والشباب في المنطقة لبناء علاقات عمل مشترك على المستوى العالمي، فوجود نجوم هذه الصناعة في الشارقة، يمثل فرصة لكل العاملين في هذا المجال، وهو تأكيد على حجم الجهود التي تبذلها الشارقة للاستثمار في الثقافة والشباب».

وأضاف: «في هذا العام، تشكل بيرجامو ومدينة بريشا، العاصمة الثقافية لإيطاليا، صلة وصل بين مهرجان (بيرجامو أنيميشن ديز) و(مهرجان الشارقة القرائي للطفل)، ونحن بدورنا نشكر هيئة الشارقة للكتاب على إيمانها بمشروعنا، ونثمن ترحيب مهرجان الشارقة القرائي للطفل بنا».