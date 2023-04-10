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ثقافة

الطريق إلى COP28 في ندوة الثقافة والعلوم

جانب من الفعالية (من المصدر)
10 ابريل 2023 04:18

دبي (الاتحاد)

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 نظم نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم، مجلساً رمضانياً علمياً بعنوان «الطريق إلى COP28»، بمشاركة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق، والمهندس عيسى عبد الرحمن الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، وبحضور بلال البدور، رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي، نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الندوة، ومجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، ولفيف من المتخصصين والمهتمين.
أدار المجلس الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، رئيس نادي الإمارات العلمي، مؤكداً أن مؤتمر الأطراف (COP28) موضوع واسع ومتشعب، فالتغير المناخي يعني ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب البحار ما قد يؤدي إلى إغراق بعض المدن الساحلية العالمية، وتلوث البيئة (الماء والهواء والأرض).
وأشار البستكي إلى المبادرة الإماراتية المناخية للحياد المناخي 2050 التي تتيح فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، وتنسيق وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة بتحديث الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة، والاستثمار في الطاقة المتجددة ورفع مساهمة الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وتبني تكنولوجيا مبتكرة للحد من الانبعاثات. وقد استثمرت الإمارات في الخارج 16.8 مليار دولار في 70 دولة في مجال الطاقة المتجددة.
واستعرض البستكي محاور الجلسة التي تضمنت استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز المساهمات المحددة وطنياً في تقليل الانبعاثات ودعم إجراءات التكيف، ومواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمسؤولية البيئية، وتعزيز التعاون الدولي بشأن تغير المناخ، ودعم تطوير التقنيات المبتكرة، ودعم البحث العلمي لتطوير تقنيات منخفضة الكربون، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الطاقة المتجددة، والدور الشبابي المحوري في منظومة العمل المناخي العالمي.
وقد أوصى المشاركون بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للتغير المناخي متوافرة للجامعات مجاناً، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، والتكثيف في نشر البحث العلمي والدراسات والبيانات العلمية.

COP28
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