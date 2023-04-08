أحمد زايد يحاضر عن الحقل الديني في «العويس الثقافية»

دبي (الاتحاد)

استضافت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أمس الأول الجمعة، الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، حيث ألقى محاضرة بعنوان «الحقل الديني: حدوده، خطاباته، تناقضاته»، وقد رحب الدكتور سليمان الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة بالمفكر الكبير الذي فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية، وقال: إن أحمد زايد أحد أبرز علماء الاجتماع المعاصرين، ومن القلائل الذين أسسوا مدرسة مصرية عربية في علم الاجتماع تُعنى بفهم المشروع الحداثي ونقد الذات.

وأضاف الجاسم أن أحمد زيد انشغل بتجديد الخطاب الديني، وبقضايا الطبقة الوسطى من خلال تقديمه قراءة واعية لمفهوم رأس المال الاجتماعي. ويظهر أسلوب الكتابة الموسوعية عنده في مناقشته لقضايا الأسرة والطفل والعنف والتنشئة الاجتماعية، بالإضافة إلى نقد المشروع الحداثي وطرح بعض القضايا الاجتماعية المرتبطة به.

حضر الأمسية نخبة من المثقفين، من بينهم الدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس الأمناء، والدكتورة موزة غباش والشاعر علي الشعالي والقاص علي العبدان، وغيرهم من الشخصيات الثقافية والإعلامية.

قسم الدكتور أحمد زايد محاضرته «الحقل الديني» إلى ثلاثة أقسام: حدود هذا الحقل، وخطاباته ومخرجاته، وتناقضات هذا الخطاب، وحلل كل قسم بشكل علمي ممنهج وجاء بأمثلة حية من الحياة العامة، واستشهد بعلماء اجتماع مثل بيير بورديو ويوركهايمر وغيرهما، وخَلُص إلى أن هذا الحقل متجدد حسب العصر الذي ينشط فيه، ولكنه لا يغير محتواه بل يغير شكله وطريقته. وفي ختام الأمسية شكر الدكتور سليمان الجاسم المفكر أحمد زايد، وقدم له درعاً تذكارية باسم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. يذكر أن أحمد زايد أعاد الاعتبار لمفهوم علم الاجتماع الريفي، من خلال تركيز الضوء على الريف بوصفه حقلًا دراسياً متميزاً. وجمع على نحو أصيل بين البحث التاريخي والبحث الميداني. فضلاً عن ذلك، فإن كتابته السوسيولوجية استهدفت شريحة واسعة من القراء ابتداء من القارئ العادي وحتى الكاتب والباحث المتخصص، وهو ما أضفى على أعماله أهمية كبرى في إثراء المكتبة العربية.

حصل أحمد زايد على عدد من الجوائز المرموقة مثل: جائزة الدولة للتفوق العلمي (العلوم الاجتماعية) عام 2004. جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2007. جائزة جامعة القاهرة للتميز في العلوم الاجتماعية عام 2011. وله عشرات المؤلفات المهمة.