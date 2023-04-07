«دبي للثقافة» تطلق مسابقة «معالم المدينة»

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مسابقة «معالم المدينة» للتصوير الفوتوغرافي، بالتعاون مع «نيكون الشرق الأوسط» و«منصة سكة»، بهدف استقطاب مبدعي التصوير على مستوى الدولة، ودعمهم بمنصة مبتكرة قادرة على احتضانهم وصقل مهاراتهم في التصوير، «جوهر الفنون البصرية»، ودعت «دبي للثقافة» المصورين الناشئين للمشاركة في المسابقة التي تقام خلال الفترة من اليوم حتى 24 أبريل الجاري، وتقديم نماذج متنوعة من أعمالهم وصورهم التي تبرز رؤاهم المستلهمة من شعار «معالم المدينة»، وسوف تمنح لجنة التحكيم مجموعة من المصورين كاميرات احترافية لفترة مؤقتة لاستخدامها في التقاط صور ملهمة.