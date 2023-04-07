السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

لطيفة بنت محمد: ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة

لطيفة بنت محمد خلال افتتاح المعرض (وام)
8 ابريل 2023 02:06

دبي (وام) 

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، الدورة الرابعة من معرض «بيج باد وولف»، الحدث الأكبر لتخفيضات الكتُب في العالم، والذي يقدم في دورته الحالية أكثر من مليون كتاب متميز في كافة المجالات العلمية والثقافية والأدبية والفكرية بتخفيضات كبيرة تصل إلى أكثر من 75% من سعر الكتاب الأصلي. واطلعت سموها على ما يضمه المعرض، المُقام في مدينة دبي للاستوديوهات حتى 16 أبريل الجاري، من الكتب والإصدارات المعروضة بتخصصاتها المتنوعة التي تخاطب مختلف الثقافات والجنسيات، وهو ما يتناغم مع التنوع الثقافي في دبي، ويعكس نهج دولة الإمارات في تشجيع القطاعات المعرفية المختلفة وتحفيز مجتمعها بكافة مكوناته على القراءة والاطلاع والاستفادة من مصادر المعرفة المختلفة.

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: الصحة في قمة أولوياتنا
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

وأثنت سموها على دور المعرض وإسهامه في بناء بيئة معرفية تتسم بالشمولية والثراء، وتسهيل الوصول للكتاب واقتنائه بأسعار رمزية. ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة القراءة والارتقاء بالمستوى الفكري والإبداعي لأفراد المجتمع، مؤكدة أن هذه الاحتفالية الثقافية تعزّز مكانة دبي ملتقىً فكرياً ومنصةً للتنوع الثقافي الحضاري، وتنسجم مع فكر ونهج قيادتها الرشيدة التي تؤمن بأهمية القراءة والثقافة في دعم مسيرة التنمية الشاملة للمجتمعات.
ولفتت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد إلى توافق أهداف المعرض مع رؤية دبي الثقافية الساعية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، وقالت: «يُجسِّد المعرض جانباً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ما يتعلق بأهمية تعزيز القطاع الثقافي والمعرفي، ونشر ثقافة القراءة وتمكينها في المجتمع، وبناء أجيال تدرك قيمة الكِتاب ودوره في إحداث نهضة تنموية شاملة ومستدامة، وتوفير منصات تسهّل وصول الكتاب بأنواعه ولغاته ومضامينه المختلفة للناس على اختلاف أذواقهم والموضوعات التي يفضلونها، ما يخلق تنوعاً فكرياً يخدم أسس مجتمع المعرفة والابتكار».

وأضافت سموها: «يسهم المعرض في إثراء المشهد الثقافي في دبي، وقد نجح خلال الأعوام الماضية في استقطاب جمهور كبير من القراء والباحثين والمفكرين والمبدعين من مختلف الجنسيات وفي شتى المجالات، ضمن آفاق إبداعية رحبة تخلق حواراً فكرياً رفيع المستوى. ويسهم الحدث كذلك في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في دولة الإمارات». 
وتقام الدورة الرابعة من معرض «بيج باد وولف» بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وهي النسخة الأكبر والأكثر تنوعاً، بما تضمه من كتب تصدّرت قوائم الأكثر مبيعاً، وإصدارات روائية وعلمية وأدبية، وكتب تفاعلية متنوعة مخصصة للأطفال، وروايات مصورة وغيرها. كما يعود المعرض هذا العام بنسخة جديدة تحمل الكثير من الإضافات الغنية التي يقدمها لعشاق الكتب في المنطقة، ويفتح نوافذ عديدة يطل من خلالها جمهوره على عوالم الثقافة بتشكيلة واسعة من التخصصات والمجالات المختلفة. 
وقد انطلق المعرض لأول مرة في دولة الإمارات عام 2018، ونجح منذ انطلاقته الأولى في جذب محبي الكتب من أنحاء المنطقة، ما أكسبه سمعة طيبة حول العالم، إذ تطور بشكل كبير منذ بدايته، ليصبح حدثاً عالمياً طاف 37 مدينة في 15 دولة. ويفتح معرض «بيغ باد وولف» أبوابه يومياً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، ويضم كتباً متنوعة تلائم مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، والدخول مجاني للجميع.

لطيفة بنت محمد
دبي
لطيفة بنت محمد بن راشد
الإمارات
بيج باد وولف
معرض بيج باد وولف
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©