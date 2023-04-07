مها بوحليقة: رمضان.. أجواء روحية وقراءات تأملية

أبوظبي (الاتحاد)

لكل كاتب عالمه الإبداعي الخاص ورؤاه المختلفة في كل مرحلة من رحلة الحياة، ولكن شهر رمضان المبارك يبسط على الجميع أجواءه الروحانية وأحكامه الرحمانية وطقوسه الفردية والاجتماعية، فتزداد الألفة والمحبة والتعاون بين الناس.

وعن ذاكرة رمضان بالنسبة للمبدعين تُحدثنا الكاتبة مها علي بوحليقة عن الطقوس اليومية مع الإبداع والصوم في هذا الشهر المبارك، فتقول: أبارك لكم أولاً قدوم الشهر الفضيل بنفحاته العطرة وفضله وفضائله. والحال أن شهر رمضان يأتي بطبيعته بكم من الروحانية وسمو النفس ورقّتها، وأبعاد أخرى ذات قيمة مضافة، بما يلائم الحالة التأملية والإبداعية. وهو مرتبط من جانب آخر بالوفرة في كل شيء: عبادات ولقاءات ومختلف أشكال الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية وغيرها.

وأكدت أنها من ناحية شخصية تميل أكثر للتأمل والعزلة ضمن طقوسها الخاصة، وتوضح أن أقرب كتاباتها الأثيرة لنفسها كتبتها في هذا الشهر الفضيل.

وتتطلع مها بوحليقة متأملة الفارق بين ذكرياتها القديمة عن رمضان في الطفولة وما طرأ بعد ذلك من تغير واختلاف، فتقول: تكتظ الذاكرة بصور ومشاهدات وروائح وأصوات وأجواء وأشخاص ارتبطوا في ذهني بهذا الشهر الكريم، تطل وجوههم في خاطري وأفتقدهم كثيراً، وأولهم أمي رحمها الله، فهي بركة الشهر المبارك ونكهته، بكرمها وعطائها وإحيائها له بالعبادة واللقاءات وصلة الأرحام.

وترى أن مجال المقارنة بين زمنين واسع جداً، ولكن أشد ما تلاحظه أن الناس في ذلك الزمن الجميل كانت تجوع حقيقة وتعطش، وتبين ذلك قائلة: وهذا ما لم نعد نستشعره في الحاضر، وكنا نفتقد شهر رمضان وننتظره بفارغ الصبر ليأتي بعد غياب، ويمكث طويلاً حتى نألفه ونركن لوجوده. أما الآن فصار حضوره يباغتنا، وقبل أن نستفيق من دهشة سرعة قدومه، يكون قد لملم أطرافه وغادرنا بلا مهل! وتضيف موضحة أنها حقيقة لا تعلم هل تعزو ذلك لنظرية النسبية، أم أن تغيراً حقيقياً طرأ على محور الأرض وعلى سرعة دورانها حول نفسها وحول الشمس!

وتلتفت الكاتبة بوحليقة إلى قراءاتها المنوعة مشيرة إلى القراءة من كتب تراثية مرتبطة برمضان، مؤكدة أنها تقرأ في كل زمان ومكان، ولكنها بطبيعة الحال ترى أن بعض التغير يطرأ على قراءاتها في شهر رمضان، لأنها تراه ربيع القرآن والقراءة، وتخصص لذلك وقتاً يومياً، وتضيف موضحة أنها تميل بشكل تلقائي للقراءات الروحانية والتأملية وكتب التراث والتاريخ، ولكن تبقى قراءاتها متنوعة في مجملها، وفي كل اتجاه.