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ثقافة

«سكة الرمضانية» تنطلق اليوم

مكتبة الصفا للفنون والتصميم
7 ابريل 2023 02:35

دبي (وام)

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احتفاءً بالشهر الفضيل تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» فعالية «سكة الرمضانية» التي تحتضنها مكتبة الصفا للفنون والتصميم على مدار أسبوعين يبدأ الأول من 7 حتى 9 أبريل الجاري، بينما يقام الثاني خلال الفترة من 14 حتى 16 من الشهر ذاته، حيث سيكون الزوار على موعد للالتقاء بعدد من أصحاب المواهب ومصممي الأزياء الذين يقدمون تصميمات إبداعية ومنتجات متميزة تجمع بين الثقافة المحلية والحداثة، تستقبل الفعالية الزوار من 8:30 مساءً حتى 12:30 بعد منتصف الليل تحت مظلة «منصة سكة» المبتكرة والداعمة لأصحاب المواهب الإبداعية، ويشارك فيها 15 مصمماً ومجموعة من العلامات التجارية.

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