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محمد الشرقي يلتقي فائزة في «إشراقات فنية»

محمد الشرقي خلال اللقاء (وام)
7 ابريل 2023 02:35

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الطالبة الصينية منى وانغ يوي، المنتسبة لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، لفوزها بالمركز الثاني في المعرض الفني السابع للجامعة القاسمية «إشراقات فنية»، في فئة الخط العربي الذي أقيم في الجامعة القاسمية بالشارقة.
وهنأ سموه، منى وانغ يوي على فوزها، مشيداً باهتمامها بثقافة الخط العربي ومتمنياً لها التوفيق ودوام التميز.
من جانبها، عبّرت منى وانغ يوي، عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة على اللقاء، واهتمام سموه بدعم المواهب والمبدعين وتشجيعهم على مواصلة إبداعهم في المجالات كافة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعلي عبيد مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

محمد الشرقي
الإمارات
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
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