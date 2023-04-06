فعاليات «اللوفر أبوظبي» تتألق في رمضان

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك، ينظّم متحف اللوفر أبوظبي سلسلة من الأنشطة والمعارض والفعاليات التي ترحب بالعائلات والأصدقاء للاستمتاع بأجمل الأجواء الثقافية الترفيهية مجاناً. وتقام الفعاليات المخصصة لشهر رمضان في اللوفر أبوظبي طوالي شهري مارس وأبريل، وسيتمكن الزوار من جميع الأعمار من الاطلاع على الفنون والتاريخ والثقافة وتسجيل ذكريات لا تنتهي مع العائلة والأصدقاء بين زوايا المتحف.

وباعتباره متحفاً وطنياً وعالمياً على أرض أبوظبي ودولة الإمارات، استوحى اللوفر أبوظبي فقرات برنامجه الرمضاني من التزامه المستمر بالاحتفاء بالتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة والترويج له والارتقاء بالوعي تجاهه.

- تجربة فريدة

وتتضمن فعاليات اللوفر أبوظبي فعالية «المنامة»، حيث قام المهندسون المعماريون الإماراتيون أحمد وراشد بن شبيب بتقديم «المنامة» في اللوفر أبوظبي حيث يتم تسليط الضوء على القيم التراثية لمواطني دول منطقة الخليج العربي من خلال 3 تصاميم مختلفة للمنامة. ويخدم كل تصميم لـ«المنامة» غرضاً مختلفاً.

وتبدأ فعالية «المنامة» في تاريخ 4 حتى 23 أبريل.

وتتخلل أنشطة فعاليات المنامة، جلسات حوارية حيث يتحاور كل من أحمد وراشد بن شبيب حول التاريخ والتراث الغني للهندسة المعمارية في الإمارات.

وتأتي الجلسة الحوارية الثانية في تاريخ 11 أبريل، تحت عنوان: التعلم من المنامة.. علم البيئة مع راشد بن شبيب، بمتحف اللوفر أبوظبي.

- الفنون الإسلامية

وبالنسبة للفعاليات المصاحبة للمتحف، سيتم توفير عدد من التجارب التعليمية للجمهور، التي تركز بشكل خاص على الفنون الإسلامية من خلال مجموعة المقتنيات الدائمة للمتحف.

- الفن الواعي

وضمن فعاليات متحف اللوفر أبوظبي، هناك تجربة إرشادية يقودها أحد مشرفي الأنشطة التثقيفية في المتحف، وتستمر الجولة فيها لمدة 45 دقيقة، وتتضمن ورشة عمل لاستكشاف عمل فني محدد ضمن المجموعة، تحت عنوان: اكتشف قوة الفنون. والفعالية مخصصة للمجموعات.

وتتواصل فعاليات المتحف، فهناك مساحة فنية لاكتشاف مواهبكم وتطوير مهاراتكم في الرسم، ولتتعرفوا على الجوانب المختلفة من الرسم، وذلك كل يوم أربعاء.

ومن جانب آخر تقدم الثقافة والفنون الإسلامية عالماً مفعماً بالمعرفة والعلوم وطريقة الحياة التي تتسم بلغتها الفنية الفريدة والتي تعكسها الفنون والعمارة الإسلامية في العديد من مناطق العالم. وتستمر فعاليات السلسلة التاريخية للفنون الإسلامية على مدار 4 أسابيع.

- نظرة تأمل

وضمن الفعاليات المصاحبة للمتحف، الرؤية التثقيفية، والحضور الوطني في الطابع التراثي المحلي الذي يأخذ الزائر إلى ذاكرة الوطن، وروح التاريخ بما يحمل من عمق في الفكرة والمضمون، حيث سيتعرف الزائر على تفاصيل مهمة وملهمة في التراث الإماراتي الأصيل. وذلك من 15 فبراير، في الممشى التابع لمتحف اللوفر أبوظبي.