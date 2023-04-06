عبد الغفار حسين يوقع «عمتنا النخلة»

دبي (الاتحاد)

وقع الأديب عبد الغفار حسين عشرات النسخ من كتابه «عمتنا النخلة» مساء يوم أول من أمس الأربعاء، 5 أبريل الجاري، في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بحضور الدكتور سليمان الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية وجمهور من أصدقاء المؤسسة.

وقال عبد الغفار حسين، قبيل توقيع الكتاب، إن تسمية دبي جاءت من النخلة، حسب ما رواه له الشاعر المعروف أحمد بن سليم نقلاً عن حمد الجاسر (علامة الجزيرة). وأضاف أن الرحالة جون غوردون لوريمر ذكر في كتابه «دليل الخليج» أن دبي كانت فيها أربعة آلاف نخلة.

وطاف عبد الغفار على بعض الأشعار التي قالها في النخلة شعراء مثل أبي نواس وأحمد شوقي، وطاف على مفردات من علم النخل ثم مدخل إلى زراعة النخيل في الإمارات والتمر في الإمارات وعُمان، والنخل في عيون الشعراء.. كما ذكر أهمية النخلة باعتبارها قيمة وجدانية في ضمير أبناء الإمارات، فضلاً عن بعدها الاقتصادي والعلمي وما يرتبط بها من نتاج مهني دخل التاريخ، حيث كانت النخلة مصدر الرزق والخير.

وشارك في الحوار عدد من الحاضرين الذين أغنوا المحاضرة بمداخلاتهم، مثل د. عارف الشيخ وغادة درغام ونجيب قدورة وغيرهم.

وفي ختام المحاضرة قدم الدكتور سليمان الجاسم درع المؤسسة للأديب عبدالغفار حسين وشكره على جهده الطيب في الاحتفاء بالنخل من خلال هذا الكتاب، وبدوره شكر عبدالغفار حسين مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على تنظيمها لهذه الاحتفالية الرمضانية، ثم وقع كتابه للحاضرين والتقطت الصور التذكارية.

يذكر أن الأديب والمؤرخ والكاتب عبدالغفار حسين واحد من ألمع باحثي الإمارات الذين وهبوا جلّ حياتهم للبحث والكتابة التاريخية والأدبية والاجتماعية، وتفرغوا لإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات المعرفية ورئاسة عدد من الجمعيات والاتحادات ذات الصلة، وذلك بعد سنوات طويلة أمضاها في خدمة وطنه كموظف حكومي. كما أنه عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

وأصدر مجموعة من المؤلفات المهمة في الشعر والتاريخ والتراجم منها: «الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس»، و«البردة المباركة ونهجها»، و«الجائزة والشعر»، و«هموم وطنية»، و«تريم عمران لمحات من حياته»، و«أنغام من الوجدان»، و«قراءة في كتابي الشيخ محمد بن راشد (رؤيتي، ومضات من فكر)»، و«محمد بن راشد آل مكتوم في سباق الزمن»، «كتب وكتاب.. قراءات مختارة» الصادر عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الذي استعرض فيه ملخصات لـ150 كتاباً في مختلف المواضيع.