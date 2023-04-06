التجريب في المسرح.. وإزاحة الجدار الرابع!

هويدا الحسن (العين)

منذ نشأة فن المسرح مر بمراحل وتحولات عدة سواء على مستوى الشكل أو المضمون، فمن تطور الأقنعة والملابس وتطور الحركة على خشبة المسرح وإضافة قطع الديكور بدلاً من الرسم على القماش إلى تطور الصراع الدرامي وعدد الممثلين وتنوع الموضوعات التي يتناولها الكاتب وحتى تطور المأساة والملهاة واتخاذهما أشكالاً عدة، وصولاً إلى ظهور تيارات مسرحية مختلفة، يمكن القول إن التجريب كان ملازماً لكل مرحلة من مراحل تطور فن المسرح.

رؤية فلسفية

إلا أن التجريب بمفهومه الأكاديمي المتعارف عليه ظهر وتبلور مع ظهور الفكر العملي والعلمي واللجوء إلى الملاحظة والتجريب، فمع التطور التقني والتكنولوجي الذي ترسّخ بعمق في المجتمع الغربي بدأت تظهر تيارات مسرحية مختلفة كالتيار الطبيعي أو المدرسة الطبيعوية على يد «إميل زولا»، والمسرح الحر على يد أندريه أنطوان في باريس الذي وضع للبنة الأولى للمسرح التجريبي، ربما حتى من دون وعي منه، حيث يقول أنطوان: حين جمعتُ بعض الهواة كي أشبع حاجتي في منح الحياة لبعض التخيلات لم يكن في نيتي أن أصبح ممثلاً أو مديراً محترفاً وكنت سأضحك كثيراً لو قيل لي آنذاك بأننا كنا سنقوم بثورة في الفن الدرامي! ولكن أنطوان لم يلبث أن وضع تصوراً مختلفاً للإخراج المسرحي سيكون فيه على حد قوله حقيقيّاً بدقة متناهية، تجعل أثر هذا الوسط أو ذاك على مزاج الشخصيات محسوساً بشكل كبير.

وعن تجربة أندريه أنطوان يقول الكاتب سعيد الناجي في كتابه «التجريب في المسرح»: «لقد أعلن أنطوان تبلور هذا التيار في المسرح باعتباره أسلوباً محدد الوسائل والأهداف، يرمي إلى تحقيق استراتيجيات واضحة ترتكز على رؤية فلسفية توجه البحث المسرحي وتقوده. وقد كان واضحاً ارتباط أنطوان بالرؤية الطبيعوية المتولدة عن تطور العلوم الدقيقة وبروز المنهج التجريبي بمراحله الثلاث: الملاحظة، التجريب، استخلاص القانون».

تشكيل الأماكن

ويتعارض مفهوم المسرح التجريبي مع المفهوم الكلاسيكي للإخراج المسرحي الذي يحصره لمجرد نقل النص إلى الخشبة بخضوع مطلق لرغبات المؤلف، فقدم عروضاً تعيد تشكيل الأماكن الواقعية التي تجري فيها الأحداث مستبدلاً الديكور المرسوم على الأقمشة بديكور حقيقي، متخذاً شعاراً له من مقولة المسرحي النرويجي الشهير «هنريك أبسن»: «اهدم جدار منزل وانظر ما يجري في الداخل»! وبهذا بلور نظرية الجدار الرابع التي تقوم على اعتبار الإخراج المسرحي شبيهاً بإزاحة جدار رابع يفصل بين الجمهور والممثلين الذين يؤدون أدوارهم كأنهم يعيشونها حقيقة.

ويعتبر كثير من النقاد أن استخدام الإضاءة المسرحية التي أسهمت في تغيير شكل الفضاء المسرحي كان البداية الأولى للتجريب في المسرح، وتبعتها عوامل أخرى أسهمت في بلورة تيار التجريب، فظهور أول عرض سينمائي عام 1895 سيؤدي فيما بعد إلى تغيير كبير في تطور المسرح لما لذلك من أثر عميق في تغير العلاقة بين الجمهور والممثلين. سيؤدي تالياً إلى ظهور الرمزية في المسرح كردة فعل على سيطرة تيار الطبيعية آنذاك.

وقد اتخذت اتجاهات التجريب في المسرح الغربي أشكالاً عدة متأثرة بالمتغيرات الثقافية، بدءاً من التكعيبية في الرسم وصولاً إلى السريالية في مختلف صور الإبداع، إضافة إلى المتغيرات التاريخية الأخرى والتطور التكنولوجي المتسارع، والحرب العالمية التي كان لها هي أيضاً أثر عميق في التجريب المسرحي.