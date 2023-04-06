«أبوظبي للغة العربية» يُنظم «بين ريشة ووتر» في اللوفر

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عرضاً فنياً حياً بعنوان «بين ريشة ووتر» يجمع بين الخطاط التونسي العالمي نجا المهداوي والفنان والمؤلف الموسيقي العراقي د. نصير شمّه، وذلك في أمسية رمضانية تقام تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي يوم الجمعة 7 أبريل 2023.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يأتي تعزيز مكانة اللغة العربية في صميم مهامنا في مركز أبوظبي للغة العربية، إذ نعمل على بناء جسور تقرب اللغة وتفاصيلها الجميلة من يوميات الأفراد، ومن خلال دعم الفنون الأصيلة التي تُبرز جماليات اللغة العربية وتُكرّس حضورها فنياً نقدم بعداً جمالياً للغة التي انبثق منها فن الخط العربي، الذي برع فيه الفنان نجا المهداوي وقدمه بصورة معاصرة. بينما تحمل أعمال الفنان نصير شمّه التراث العريق لآلة العود العربية، فكان جمعهما في أبوظبي ضمن العرض الحي (بين ريشة ووتر) بمثابة إغناء للمشهد الثقافي الحيوي في العاصمة».