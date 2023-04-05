«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يثري الأرشيف الرقمي للخليج العربي AGDA

أبوظبي (الاتحاد)

أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية، موقع الأرشيف الرقمي للخليج العربي AGDA بالمعارض الافتراضية التي تفتح صفحات من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفرها عبر هذه المنصة، التي تعد واحدة من أهم المنصات الرقمية.

وتسهم هذه المعارض الافتراضية في تحقيق استدامة المعرفة التاريخية، وتفتح نافذة مهمة أمام الباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون على الكنوز التاريخية التي يحتفظ بها الأرشيف والمكتبة الوطنية.

من جهة أخرى، فإن المحتوى المعرفي للمعارض الافتراضية التي حفل بها الأرشيف الرقمي للخليج العربي يعد توثيقاً لما يتلقاه الطلبة في مدارسهم عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أبرز المعارض التي أنشأها الأرشيف والمكتبة الوطنية على المنصة: 50 عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، والزيارات الخارجية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونفط أبوظبي من عام 1922-2022 (جزءان)، ولمحة تاريخية عن تطور البنية التحتية في دولة الإمارات، والعلاقات بين صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) «حفظها الله».