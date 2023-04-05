الخميس 6 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يثري الأرشيف الرقمي للخليج العربي AGDA

المعارض الافتراضية تجمع الكلمة الموثقة مع الصورة (من المصدر)
6 ابريل 2023 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
محمد بن راشد: توفير الفرص للعقول المبدعة

أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية، موقع الأرشيف الرقمي للخليج العربي AGDA بالمعارض الافتراضية التي تفتح صفحات من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفرها عبر هذه المنصة، التي تعد واحدة من أهم المنصات الرقمية.
وتسهم هذه المعارض الافتراضية في تحقيق استدامة المعرفة التاريخية، وتفتح نافذة مهمة أمام الباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون على الكنوز التاريخية التي يحتفظ بها الأرشيف والمكتبة الوطنية.
من جهة أخرى، فإن المحتوى المعرفي للمعارض الافتراضية التي حفل بها الأرشيف الرقمي للخليج العربي يعد توثيقاً لما يتلقاه الطلبة في مدارسهم عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أبرز المعارض التي أنشأها الأرشيف والمكتبة الوطنية على المنصة: 50 عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، والزيارات الخارجية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونفط أبوظبي من عام 1922-2022 (جزءان)، ولمحة تاريخية عن تطور البنية التحتية في دولة الإمارات، والعلاقات بين صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) «حفظها الله».

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
الأرشيف الرقمي للخليج
الخليج العربي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
عربي ودولي
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
اليوم 02:35
أرشيفية
عربي ودولي
انتشال 5 آلاف جثة من ضحايا «داعش» منذ تحرير الموصل
اليوم 02:35
سفينة تخزين الغاز في حقل قبالة سواحل لبنان (أرشيفية)
عربي ودولي
«الثروات الطبيعية».. أحدث ضحايا الأزمات في لبنان
اليوم 02:35
مولود تشاووش أوغلو
عربي ودولي
تركيا تدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لزيارتها
اليوم 02:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©