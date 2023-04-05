معرض «آيات» يحتفي بتجليات الخط الكوفي

دبي (الاتحاد)

استقطب معرض «آيات» للخطاط وحيد جزايري نخبة من ذواقة الخط الكوفي إلى مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حيث عُرض أكثر من 40 عملاً مذهباً وملوناً وعدد من المطويات وأجزاء من القرآن الكريم.

افتتح المعرض، معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وخالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة، وعدد من الفنانين والخطاطين من محبي الخط والزخارف الإسلامية، حيث قدم جزايري شرحاً لآلية عمله التي ترتكز على الدقة والخبرة والمران.

ضم المعرض الذي يستمر لغاية 12 أبريل الجاري، عدداً من اللوحات المرسومة بالخط الكوفي وتجلياته، حيث استخدم الفنان الحبر والذهب للرسم على الجلد، وهو ما يستغرق الكثير من الوقت، وتألقت الآيات القرآنية تحت أعين زوار المعرض وهم يبدون إعجابهم بقدرة الخطاط الفائقة على إنجاز أعمال تتماهى بين عمق المعنى وقيمة الجمال، والتي استغرق إنجاز بعضها عدداً من السنوات.