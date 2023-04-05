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محاضرة افتراضية حول تحقيق التراث

محاضرة افتراضية حول تحقيق التراث
6 ابريل 2023 02:16

دبي (الاتحاد)

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في إطار الاحتفال بيوم المخطوط العربي الذي يوافق الرابع من أبريل من كل عام، وتشارك فيه العديد من المؤسسات والمراكز الثقافية العربية، نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم أمس الأول الثلاثاء، محاضرة علمية افتراضية بعنوان «تحقيق التراث: المَوَتَانُ والحَيَوانُ»، قدَّمها الدكتور حسن أحمد العثمان، خبير أصول تحقيق التراث ومدير المكتبة الرقمية في دار المخطوطات في استانبول، وقد شهدت المحاضرة إقبالاً كبيراً من جمهور التراث العربي المخطوط.
تناولت المحاضرة محاور رئيسية هامة وهي: الأصول والفروع: تنافر وتضافر، وبين خدمة النص والجناية عليه، والنصوص وفقدان الأهليّتين. وقال الدكتور حسن العثمان في المحاضرة: «يرغب كثير من عشّاق التراث المخطوط في إحيائه، ويبذلون في ذلك كل غال ونفيس من وقت وعلم ومال، ويقدمون للقراء تحقيقات عالية الجودة عظيمة النَّفع. وفريق آخر من المشتغلين بالتُّراث تأتي أعمالهم جنايةً بحقِّه، ولربّما كانت قَتْلاً له. في هذه المحاضرة إيضاحُ للخطوات التي ينبغي أن يمشيَها المحقِّق ليكون عمله إحياءً للتراث وإكراماً وإعظاماً له». 

التراث
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
دبي
الإمارات
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