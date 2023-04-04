الكتابة الإبداعية من الموهبة إلى الحاجة

د. نزار قبيلات *

كيف كتبت كل هذا السّرد الأخاذ؟ من أين لك بكل هذا البهاء؟ قل لي هل أنت تطوّع الكلمات أم الأفكار قبلاً؟ هذه الأسئلة وغيرها يواجهها الأدباء والشعراء وحتى كتّاب المحتوى الرقمي اليومي، فتجد لديهم عدداً مهولاً من المتابعات التي يتبعها الفضول حول كيف لأحدنا أن يصبح كاتباً إبداعياً!.. في الحقيقة، ومن خلال عملي في قطاع التعليم لعقود، تحديداً في تخصص السرديات وتحليل الخطاب، لم أعرف تعريفاً جامعاً مانعاً للكتابة الإبداعية عند المنظرين والنقاد والتربويين، فقد اختلفت مفهوماتهم حولها، ومن أطرف تلك التعريفات أن الكتابة الإبداعية تمرّد، في حين يُعرّفها آخرون بأنها كتابة عصيّة تتأتى بالموهبة فقط، ولا يمكن اكتسابها بالمرّة، وأمام كل هذا التباين فإنني أتساءل لماذا يخفي بعض الكُتّاب سرّ الكتابة الإبداعية وكأنها خلطة سحرية أو عشبة نادرة الوجود.

غوص عميق

لقد قابلت معلمين في المدارس يدرّسون الكتابة الإبداعية بطرق مذهلة، فقد عرفت من هؤلاء من يطلب من الطلبة إحضار صخور من الأرض إلى الصف، لقد سمعت أحد المعلمين وهو يطلب من طلبته أن يغمضوا عيونهم ويحلموا بمرج أخضر ينتهي عند حافة صخرية خلفها بحرٌ يلجلج، لكن وفي الوقت ذاته عرفت طرقاً بائسة وأساليب نمطية في تدريب الطلبة على الكتابة الإبداعية، أساليبٌ لا يمكن أن تحفّز على الإبداع ولا بأي وجه من الوجوه، فمن الواضح أن الكتابة الأدبية الشفيفة هي بمثابة اكتشاف بل يلزم أن تكون كذلك، فالقارئ لا يريد أن يقرأ لغةً منمقة محسّنة بلاغياً بقدر ما يريد أن يقرأ نصاً إبداعياً يعجّ بالإشارات لمراحل مختلفة ورموز عديدة وتفاصيل لم يكن للعين المجردة والكتابة التواصلية العادية كشفها لنا، فهذا الغوص العميق في عالم «ما حولنا» عبر الكتابة يتطلّب قدرة عالية على تزييف الواقع الشرطي من خلال جعله عجيباً أو غريباً، وأيضاً يتطلب مفارقات في اللّفظ والموقف، وقبل ذلك تتطلب الكتابة الإبداعية تأملاً جيداً، إذ التأمل أُولى مراحل ما خلف الأشياء والوجود.

نقل المنظورات

أما عن ناصية الحرف واختيار الكلمات والألفاظ فشأنها شأن من يريد أن يصنع معجماً لغوياً خاصاً به، فعليه أن يكثر من القراءة والتدريب على نقل المنظورات في النصوص، وما أقصده بنقل المنظورات في النصوص هو أن يعمل المعلم على تمكين الطلبة من الكتابة بأصوات ساردة مختلفة، كأن يكتب الطالب نصاً بصوت الشجرة ثم من ذات النص يُطلب منه أن يكتب بصوت الحطاب أو الريح أو الشرطي... فهذا التعدد في المنظورات سيثري الرؤية عند الطالب ويجعله قادراً على تسريد الأشياء وجعلها تتدفق في نص ملهب. وهنا نرى أن الكتابة الإبداعية حاجة اليوم، لما لها من دور في تمكين متعلميها من الابتكار والاستحداث والسمو، وهي -أي الكتابة الإبداعية- ليست سراً دفيناً بقدر ما هي مهارة يمكن إثراؤها وتغذيتها على الدوام.

* أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية