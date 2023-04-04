«استراحة معرفة».. عززت الابتكار ورسخت ثقافة القراءة

دبي (وام)

نجحت مبادرة «استراحة معرفة» التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في عام 2022 في تحقيق تقدم كبير في مسيرتها لتعزيز الابتكار وإثراء المشهد المعرفي وترسيخ القراءة كثقافة مجتمعية وأسلوب حياة، من خلال تنفيذ 206 فعاليات ضمن برامجها وأنشطتها المتنوعة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتخلل نشاطات «استراحة معرفة» خلال العام 2022 عدد من الجلسات واللقاءات مع أبرز الخبراء والمختصين في مختلف المجالات المعرفية، حيث تطرقت إلى مواضيع متنوعة، كان من أبرزها أهمية القراءة وسبل تعزيز مكانتها وتحفيز أفراد المجتمع على ممارستها كعادة يومية.

وشمل نطاق فعاليات «استراحة معرفة» جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث وصل عدد الجلسات المعرفية التي نظمتها المجموعات التابعة لـ«استراحة معرفة» في إمارات الدولة وخارجها إلى أكثر من 200 جلسة، استضافت فيها متخصصين في مجالات التربية والتنمية البشرية، واستعرضت عدداً من الكتب التخصصية القيمة، وتناولت أبرز محاورها من خلال عدد من المحاضرات المعرفية.

كما وفرت «استراحة معرفة» بيئة تفاعلية للتباحث في النتاجات المعرفية والأدبية المتنوعة من خلال مبادرتي «ديوان المعرفة» و«استراحة سيدات»، حيث تناولت جلساتهما أهم الكتب والإبداعات الأدبية والفكرية التي شملت الرواية والشعر والتنمية الذاتية والسيرة الذاتية والتاريخ، إذ أسهمت أنشطة المبادرتين في تعزيز جهود المؤسسة الرامية إلى نشر القراءة محلياً وعربياً، وأتاحت منصات لنقل ومشاركة المعرفة في شتى المجالات.

وكان لـ«استراحة معرفة» حضور بارز في أهم الفعاليات المعرفية المحلية والعالمية، حيث شاركت في «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» و«معرض الشارقة الدولي للكتاب» و«معرض لندن الدولي للكتاب»، ونظمت في إطار مشاركتها عدداً من الفعاليات والأنشطة المعرفية التي استقطبت أبرز الأدباء والمفكرين وشهدت إقبالاً واسعاً من الزوار والقراء.

كما حرصت «استراحة معرفة» على مشاركة أنشطتها وفعالياتها على نطاق واسع، بالاستفادة من الميزات التي تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم بث الجلسات المعرفية ومناقشات الكتب وفعاليات معارض الكتب بشكل مباشر عبر تطبيق «زوم»، فضلاً عن مزامنة إدارة الجلسات حضورياً وافتراضياً، وإتاحة مساحات للمشاركة والتفاعل من قبل المتابعين والمشاركين.

وساهم النجاح الكبير لمبادرات «استراحة معرفة» المتنوعة وإسهاماتها الرائدة في تمكين الحراك المعرفي ودفع عجلة الابتكار والإبداع وتعزيز مسارات نقل ومشاركة المعرفة. وواصلت «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» خلال عام 2022 توسيع آفاق مسيرتها المعرفية الرائدة تحت مظلة «استراحة معرفة»، من خلال إطلاق مبادرة «استراحة باريس» وإبرام شراكة مع منصة «نقش» التي تتضمن أكثر من 2,000 قارئ مسجل، وتسهم في تحفيز اليافعين والشباب على القراءة.

وتعد «استراحة معرفة» المبادرة المجتمعية الأبرز ضمن مبادرات وفعاليات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتمكنت خلال عام 2022 من التفوق على أدائها في العام السابق وتجاوز مستهدفاتها المحددة، حيث شهدت 540 ساعة من الحوار المعرفي ضمن جلساتها الحوارية والمعرفية المتنوعة، تم خلالها تسليط الضوء على 180 كتاباً ووصل عدد القراء والمستفيدين من جلساتها وأنشطتها إلى 5 آلاف مشارك.