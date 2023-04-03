الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

جائزة الشارقة «للنقد التشكيلي» تناقش دور الترجمة

محمد القصير
4 ابريل 2023 02:00

الشارقة (الاتحاد) 

اعتمدت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، «دور الترجمة في النقد التشكيلي الحديث»، عنواناً للدورة 14 من الجائزة، التي تأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة في دائرة الثقافة في الشارقة لاختيار عنوان الدورة الجديدة، وفتح باب المشاركة في موضوع الجائزة للكتّاب والنقاد والمهتمين في النقد التشكيلي، وذلك وفق الشروط والأحكام للجائزة.

أخبار ذات صلة
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط

ثقافة نقدية
قال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، الأمين العام للجائزة: «حظيت الجائزة منذ تأسيسها برعاية متواصلة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وهي رعاية أسّست لثقافة نقدية متخصصة الأولى من نوعها عربياً في الفن التشكيلي، وبينما تعزز من حضور المفهوم البصري من خلال الجانب البحثي، فإنها تدعم أيضا حضور النقاد العرب في الجانب الفني متعدد الدراسات».
وأضاف القصير، قائلاً: «تُعنى الجائزة بالتعريف بالأعمال البحثية وتوسيع دائرة الاهتمام بالتجارب النقدية التشكيلية العربية، وتوثيقها عبر إصدارات متنوعة، ورصد مساراتها وتشجيع المواهب النقدية الشابة والتعريف بها».

جسر للتواصل
تابع الأمين العام للجائزة حول عنوان الدورة الحالية، بقوله: «للترجمة دور حيوي كبير في الثقافة العالمية، ولعل الترجمة تبني أكثر من جسر للتواصل، وتؤسس لأكثر من حوار بين الأدب المكتوب وبين اللغات المنقول إليها الأدب بترجمات مهنية متخصصة، ومن هنا تستند الدورة الرابعة عشرة من الجائزة إلى الترجمة بوصفها قطاعاً أدبياً مشتركاً في العالم». ولفت القصير أن موضوع الدورة الحالية سيسلط الضوء على الأبحاث الفائزة في الجائزة منذ تأسيسها، والسعي نحو ترجمتها بلغات العالم المتعددة، مشيراً إلى أن الجائزة قدّمت أكثر من 40 فائزاً وفائزة إلى الساحة النقدية، ورفدت المكتبة العربية بعشرات البحوث النقدية في النقد التشكيلي.
يشار إلى أن جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي تنفرد عربياً في هذا المجال النقدي تحديداً، فهي الجائزة الوحيدة التي تناقش موضوعاً فنياً حيوياً، وتبرز الجهود المبذولة من قبل الكتاب والنقاد والأكاديميين العرب، وفيما كانت تُجدّد في العنوان النقدي حيث الدهشة في اللغة البصرية، فإنها واكبت التطور المستجد على الفنون الجميلة.

الإمارات
الشارقة
جائزة النقد التشكيلي
جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي
محمد القصير
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©