نور الدين التباعي: تشكيل هوية الأثر واحتشاد الإيقاع

محمد نجيم (الرباط)

تعددت الرؤى الجمالية والفلسفية في أعمال الفنان المغربي نور الدين التباعي، سعياً منه إلى اكتشاف جزر وقارات نائية وغير معروفة في سرديات الفن التشكيلي المغربي. فالمبدع غالباً ما ينشد التجديد في لوحاته باعتماد طرق متعددة واستدعاء عناصر لها وظيفة في بناء العمل الفني والابتعاد عن محاكاة أعمال مطروقة.

بصمة إبداعية

التنوع في المنجز والتجربة الفنية عبر هذا الاستحضار المكثف لتقنيات ومدارس وخامات التشكيل تصير، كما قال عنها الناقد لحسن ملواني، زاخرة بتنوعها وعمقها بما يحقق فرادتها وارتقاءها، غير أن هذا التنوع موصول ببصمة إبداعية تميز لمسات التباعي عبر الاستعمالات اللونية والاتزانية البادية في معظم ملامح أعماله… فلو أخذنا تجريدياته فإننا نجد هذا الخيط الإبداعي المميز والحاضر في جلها إن لم نقل كلها، إلى حد أن هذه السمة تجد لها أثراً حتى في لوحاته الانطباعية والواقعية.. فاللمسات المضفاة على وجوه لوحاته تتخذ من مظهرها ما يجعلها ذات صلة بخصوصية تجربة صاحبها.

وأعمال هذا الفنان، في أحدث معارضه المنظم بمدينة تطوان هي لوحات هادئة الإيحاءات تحقق متعة بصرية متجددة، ما يجعل تجربته التشكيلية ذات فرادة وخصوصية إبداعية تحمل تشويقاً ومتعة مشهدية عبر الاحتشادات اللونية والشكلية المكثفة، والتداخلات البسيطة في أغلب أعماله. لوحات بتقنيات وبأحجام مختلفة تمثل أحياناً غموضاً يبعث على التساؤل والتأمل. وبرأي الناقد الفني لحسن ملواني فإن «أعمال التباعي تحاصرك عوالمها المرتبة بأشكال مختلفة تجعلك في الأخير تنصرف وقد تركتْ في نفسك شيئاً من إيحاءات مفرداتها الناضجة بألوان شاعرية ساحرة.. لوحات تقدم عوالم وفسحة للمتعة البصرية وملامسة الجمال عبر لمسات فريدة ساحرة وآسرة».

شظايا لونية

وفي لوحات التباعي نقرأ شظايا لونية متطايرة ترسم هوية الأثر على إيقاعات متنوِّعة تمتد لنهج الفنان الذي يسلكه في تنفيذ كل لوحة خلال أوقات متباينة من العمل يكون فيها وجهاً لوجه مع القماش والورق الجاهز للرسم. لوحات، قال الناقد والفنان التشكيلي إبراهيم الحيْسن في حفل افتتاح المعرض، إنها شفيفة وداكنة، مكسوة بصبغات وحبريات متنوعة يستعملها لغايات تقنية وتعبيرية في آن. شظايا، هي في الأصل لمسات لونية عريضة تتمدد لتستوعب التضاد والانشطار اللوني الذي تهيمن عليه تطبيقات طيفية حارة ممزوجة بترابيات ورماديات ملوَّنة تنبعث منها أحياناً أصباغ منفلتة من دون اتجاهات محدَّدة، إلى جانب إغناء اللوحة بنتوءات خفيضة ومتروكات صباغية متعجّنة تمنح السند مَلمساً خاصّاً يظهر مفتوحاً على تعدُّد القراءات والتأويلات البصرية.

ولأن الأثر، يقترن في العادة بالتأريخ ووشم الذاكرات الفردية والجماعية، فإنه يظهر في لوحاته شاعريّاً بدلالات جمالية وتعبيرية تتبادل الأدوار والحوارات الأيقونية الموسومة بتشكيلات لونية متولدة تتمركز فيها بُقَعٌ وكتل لونية سوداء موشاة بكتابات مبهمة سريعة التنفيذ ومجرَّدة من معانيها اللغوية والأدبية.